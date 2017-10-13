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СМИ: Иракский Курдистан перебросил в Киркук 6 тыс. бойцов "пешмерга"

Международная панорама
13 октября, 12:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, октября. /ТАСС

По словам вице-президента курдской автономии Косрата Расула, есть угроза атаки на город со стороны правительственных сил

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Руководство Иракского Курдистана направило в Киркук дополнительно 6 тыс. бойцов курдских военизированных формирований "пешмерга" для защиты от "вероятного нападения" со стороны иракских правительственных сил. Об этом в пятницу сообщил телеканал "Рудау".

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По информации телеканала, группировка сил прибыла в Киркук в ночь на пятницу, присоединившись к размещенным в городе "десяткам тысяч" бойцов "пешмерга".

Как заявил вице-президент курдской автономии Косрат Расул, командующий силами ополчения в провинции, "существуют угрозы со стороны армии Ирака, рассредоточившей силы поблизости от Киркука (центр одноименной провинции - прим. ТАСС), вероятно, для атаки на город". "Мы не хотим войны, мы стремимся решать проблемы за счет диалога", - подчеркнул он.

Ранее власти Иракского Курдистана обвинили Багдад в подготовке массированной атаки на автономию. В столице Ирака опровергли эти утверждения, указав, что "даже не рассматривают мысль о нападении". Премьер-министр Хейдар аль-Абади заявил, что "армия никогда не будет вести войну против иракских граждан, в том числе курдов".

25 сентября в Иракском Курдистане прошел референдум о независимости. Местная Высшая избирательная комиссия объявила спустя два дня, что свыше 90% участвовавших в плебисците высказались за отделение от Ирака. Правительство в Багдаде считает, что референдум прошел в нарушение конституции, и не признает результатов голосования.

Жители северной нефтяной столицы Ирака - Киркука, официально не входящей в состав Иракского Курдистана, но фактически подконтрольной "пешмерга", - приняли участие в референдуме о независимости курдской автономии. Багдад, выступающий категорически против плебисцита, одобрил пакет ответных мер. Среди них отправка иракских войск на территории, на которые претендуют курды, в частности в Киркук.

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