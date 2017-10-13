Государственный адвокат Януковича направил запросы в правоохранительные органы России

КИЕВ, 13 октября. /ТАСС/. Государственный адвокат Максим Герасько, назначенный судебными органами Украины для защиты экс-президента Виктора Януковича в заочном процессе над ним по делу о государственной измене, не смог встретиться со своим подзащитным в России и подал ряд официальных запросов в российские правоохранительные органы.

В беседе с корреспондентом ТАСС адвокат сообщил, что вернулся в четверг вечером из России. "С Януковичем не пришлось встретиться, его не было на месте, - проинформировал он. - Однако я нашел его адрес и дом (в Ростове-на-Дону - прим. ТАСС), он там проживает, смог переговорить с охраной, оставил запрос, просил связаться со мной, оставил полномочия и визитку".

"Одновременно я подал запросы в Ростовский областной суд, Минюст РФ, Главное управление полиции РФ", - уточнил Герасько. Однако он отказался рассказать о сути запросов, пояснив, что "будет правильно, если пока их содержимое останется адвокатской тайной".

При этом адвокат подчеркнул, что без личной встречи с Януковичем дальнейшая его работа в суде в качестве защитника Януковича будет невозможна. "Без встречи и согласования правовой позиции представлять в дальнейшем интересы невозможно, поскольку будет нарушено право на защиту, правила адвокатской этики это запрещают", - пояснил Герасько.

"Я, конечно, буду участвовать в следующем заседании суда. Но что касается дальнейших действий, то вы узнаете, что будет происходить. Очень важно согласовать правовую позицию с клиентом, так как закон запрещает представлять интересы, если позиция адвоката расходится с позицией клиента, а я на данный момент не могу ее узнать", - отметил он.

Адвокат также подчеркнул, что обвинения в затягивании процесса в связи с его визитом в Россию считает необоснованными: "Высказывания прокурора о якобы затягивании дела опровергаются требованием закона Украины "О бесплатной правовой помощи", Правилами адвокатской этики, которые обязывают согласовать позицию с клиентом. Поэтому лозунги прокуроров о затягивании не соответствуют действительности''. При этом он предположил, что сторона обвинения, напротив, пытается ускорить процесс. "Я бы спросил наоборот: "Куда спешит прокуратура?" - сказал адвокат.