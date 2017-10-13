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Премьер Молдавии заявил, что парламент и правительство не принимают антироссийских законов

Международная панорама
13 октября, 14:17 UTC+3 КИШИНЕВ КИШИНЕВ 13, октября. /ТАСС

По словам Павла Филипа, правящая Демпартия и сформированное ею правительство "в первую очередь заботятся о гражданах Молдавии"

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КИШИНЕВ, 13 октября. /ТАСС/. Парламент и правительство Молдавии не принимают законов, направленных против России. С таким заявлением выступил в пятницу премьер республики Павел Филип.

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"Ни правительство, ни парламент не разрабатывают и не принимают антироссийские документы, как и законы против какого-либо государства в целом", - сказал глава кабинета. По его словам, принимая законы, правящая Демократическая партия и сформированное ею правительство "в первую очередь заботятся о гражданах Молдавии".

Со своей стороны, президент Молдавии Игорь Додон на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи осудил антироссийские действия правительства. Он подчеркнул, что они направлены на то, чтобы поссорить народы Молдавии и России, и поблагодарил российское руководство, что оно не приняло ответных мер, которые скажутся на простых гражданах Молдавии. Глава Молдавии также заверил, что не подпишет ни один антироссийский закон, даже если парламентское большинство проголосует за него.

С начала года правительство Молдавии неоднократно отказывало во въезде в страну российским артистам, культурным деятелям, политологам, журналистам. Затем были высланы пять российских дипломатов, объявлен персоной нон грата вице-премьер России Дмитрий Рогозин, который является сопредседателем российско-молдавской межправительственной комиссии и представителем президента РФ по Приднестровью. Кабинет также выступил с инициативой о запрете на вещание информационных, аналитических телепередач телеканалов стран, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, в число которых входит Россия.

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