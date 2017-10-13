Источник: в последний тур выборов гендиректора ЮНЕСКО вышли представители Катара и Франции

ПАРИЖ, 13 октября. /ТАСС/. Исполнительный совет ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в последнем туре выборов на пост гендиректора организации, который состоится в пятницу вечером, сделает выбор между кандидатами от Катара и Франции.

Об этом ТАСС сообщил информированный источник в парижской штаб-квартире ЮНЕСКО.

Накануне в ходе четвертого раунда выборов наибольшей поддержкой членов Исполсовета вновь заручился кандидат от Катара, который набрал 22 голоса. Представители Франции и Египта в этом туре получили по 18 голосов. В связи с этим совет принял решение провести промежуточное голосование на выбывание между конкурентами, набравшими одинаковое количество голосов. По его итогам кандидат от Франции получил 31 голос, а Египет - 25. Два бюллетеня были признаны недействительными.

Для победы на выборах на высший пост в ЮНЕСКО кандидату необходимо заручиться поддержкой не менее 30 стран-участниц совета (всего 58 государств). Если и пятый тур не выявит победителя, то исход выборов решит жребий.

Об окончательных итогах Исполнительный совет информирует 39-ю Генеральную конференцию ЮНЕСКО, которая пройдет в следующем месяце. На ней будет утвержден новый гендиректор организации, который станет преемником болгарского дипломата и ученого Ирины Боковой.

Изначально на пост гендиректора ЮНЕСКО претендовали девять кандидатов, однако Гватемала и Ирак еще до первого тура отозвали свои заявки. Позже аналогичный шаг последовал от представителей Азербайджана, Вьетнама, Китая и Ливана.