Эксперты: слова Порошенко о выполнении минских соглашений подрывают доверие Европы к Киеву

КИЕВ, 13 октября. /ТАСС/. Заявление в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) президента Украины Петра Порошенко "о выполнении 95% политической части минских соглашений" по урегулированию конфликта в Донбассе не соответствует действительности и приведет лишь к полной потере доверия к Киеву. Об этом заявили украинские эксперты в беседе с ТАСС.

"Порошенко в ПАСЕ сказал несколько интересных лживых вещей, но это - о выполнении "Минска" - самое фантасмагорическое", - считает международный эксперт, экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин.

Он пояснил, что политические пункты минских соглашений требовали от Киева внесения изменений в конституцию, а также принятия законов об амнистии и особом статусе. Но украинский парламент принял эти законы только в первом чтении, "то есть говорить о выполнении политической части минских соглашений абсолютно не приходится", подчеркнул эксперт. При этом Волошин, также ездивший на заседание ПАСЕ, отметил, что в момент заявления Порошенко "чуть не упал со стула".

Чемпион по лицемерию

Политолог, руководитель аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев также считает, что "и 5% "Минска" не выполнено", а своим заявлением Порошенко продемонстрировал, что "он является чемпионом по цинизму и лицемерию".

Причина невыполнения политической части соглашений, по словам Золотарева, в том, что "в стране образовалась целая инфраструктура войны, которая включает в себя тех, кто зарабатывает себе на этом звонкую монету и делает на этом политический гешефт".

"Эта коллективная партия войны не дает элементарно даже возможности сформировать политический ресурс, чтобы начала выполняться политическая часть минских соглашений", - пояснил он, добавив, что верит, что, "сколько ни петляй, все закончится выполнением минских соглашений".

Киев потерял доверие Европы

По мнению директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, заявляя о выполнении Киевом на 95% политической части минских соглашений, Порошенко пытался показать, что Украина "нуждается в каких-то новых соглашениях". "Здесь цель - выйти за рамки "Минска", который является с момента его заключения прокрустовым ложем для украинской власти, самым неудобным документом", - отметил Бортник.

Вторая же цель заявления главы государства состоит, по его словам, в том, чтобы показать, что "Украине больше выполнять нечего, то есть это попытка обмануть западных партнеров". К таким попыткам, отметил Бортник, украинские политики прибегали неоднократно, они "своими заявлениями постоянно пытаются обмануть, рассказывая о реформах, постоянно фальсифицируют то, что делается в стране".

Однако это, считает он, еще больше подрывает доверие к Украине. "Ключевое, что случилось на этой неделе на Западе, - Украина потеряла доверие в Совете Европе: теперь она находится в команде противника, ближе к оси зла, нежели к команде партнеров. Заявления президента усугубляют видение Украины как страны лживой, которая пытается использовать европейские деньги, ресурсы и Европу в целом для своих политических целей", - резюмировал Бортник.