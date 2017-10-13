Госкино Украины запретило показ трех российских фильмов

КИЕВ, 13 октября. /ТАСС/. Государственное агентство Украины по вопросам Кино (Госкино) запретило показ в стране российских фильмов "Мои чужие дети", "Звонок из прошлого" и "Любовь не обманешь". Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Госкино.

"13 октября 2017 года Госкино аннулировало государственное удостоверение на право распространения и демонстрирования и отменило государственную регистрацию телефильмов "Мои чужие дети" (реж. В. Нетецкий), "Звонок из прошлого" (реж. С. Васьковский) и "Любовь не обманешь" (реж. А. Задворный)", - сказано в сообщении.

Ведомство заявило, что такое решение было принято на основании закона Украины "О кинематографии" и Положения о государственном удостоверении на право распространения и демонстрации фильмов. При этом в сообщении не приводятся причины аннулирования прокатных лицензий.

Госкино в сентябре текущего года запретило показ в стране российского телесериала "Сердце не камень", а также телефильмов "И все-таки я люблю" (российского производства) и "Тариф "Счастливая семья" (российско-украинского производства).

В феврале 2015 года закон "О защите информационного телерадиопространства" запретил на Украине фильмы, содержащие "российскую пропаганду". 21 апреля 2016 президент Украины Петр Порошенко также подписал закон о запрете демонстрации российских фильмов, снятых после 1 января 2014 года, для "повышения уровня защиты национальной безопасности Украины в информационной сфере". К настоящему времени к показу на Украине запрещено порядка 600 российских фильмов.