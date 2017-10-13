Иран заявил о готовности дать адекватный ответ на любые угрозы США в адрес ВС страны

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Иран готов дать решительный и адекватный ответ на любые шаги администрации США против Вооруженных сил Исламской Республики, в том числе Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Об этом, как передает телеканал Al Mayadeen, заявил в пятницу официальный представитель МИД Ирана Бахрам Гасеми.

"Любой шаг против Вооруженных сил Ирана, в том числе КСИР, встретит решительный и адекватный ответ", - сказал Гасеми.

Кроме того, говоря об иранской ядерной сделке, он заявил, что США своими действиями продемонстрировали, что "не уважают дух ядерного соглашения", заключенного между Ираном и "шестеркой". При этом представитель МИД отметил, что "ракетная программа Ирана сыграла ключевую роль в сохранении региональной стабильности". Тегеран "решительно намерен развивать свою обороноспособность", добавил дипломат.

Президент США Дональд Трамп в пятницу выступит с изложением новой стратегии Вашингтона по отношению к Тегерану. Согласно ей, Соединенные Штаты будут противостоять дестабилизирующему влиянию Ирана, а также намерены призвать международное сообщество объединиться для оказания давления на КСИР.