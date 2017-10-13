Трамп: США примут все меры для того, чтобы Иран никогда не заполучил ядерного оружия

ВАШИНГТОН, 13 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты примут все возможные меры для того, чтобы не позволить Ирану заполучить ядерное оружие. Об этом заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.

"Мы предпримем ряд важнейших шагов для противостояния враждебным действиям Ирана и чтобы убедиться в том, что Иран никогда, и я повторяю, никогда не заполучил ядерное оружие", - сказал американский лидер.