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Трамп: США примут все меры для того, чтобы Иран никогда не заполучил ядерного оружия

Международная панорама
13 октября, 20:05 UTC+3

Ранее в пятницу минфин Соединенных Штатов заявил о расширении санкций против нескольких иранских организаций

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ВАШИНГТОН, 13 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты примут все возможные меры для того, чтобы не позволить Ирану заполучить ядерное оружие. Об этом заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.

"Мы предпримем ряд важнейших шагов для противостояния враждебным действиям Ирана и чтобы убедиться в том, что Иран никогда, и я повторяю, никогда не заполучил ядерное оружие", - сказал американский лидер.

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Трамп, Дональд
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