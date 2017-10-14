Правозащитники заявили, что выход США из ЮНЕСКО негативно скажется на свободе СМИ

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НЬЮ-ЙОРК, 14 октября. /ТАСС/. Решение США выйти из Исполнительного совета ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) нанесет вред свободе СМИ и негативно скажется на безопасности журналистов. Об этом говорится в распространенном в пятницу совместном заявлении Комитета защиты журналистов (КЗЖ), международной организации "Репортеры без границ" и британской правозащитной Article 19.
Как в нем отмечается, указанные организации "осуждают решение правительства США завершить свое членство" в ЮНЕСКО. "Это серьезный удар по работе международного сообщества по укреплению свободы прессы и свободного глобального обмена информацией, который сделает мир менее безопасным местом для журналистов", - говорится в заявлении, размещенном на сайте базирующегося в Нью-Йорке КЗЖ.
"Мы призываем правительство США отказаться от этого решения и укрепить свою приверженность многосторонним организациям, которые поддерживают свободу выражения, являющуюся ключевой ценностью в рамках международных прав человека и конституции США", - заявили правозащитники. По их словам, выход США из ЮНЕСКО, которая обладает "мандатом на поддержание свободного обмена идеями с помощью слов и изображений, а также на оказание содействия свободным, независимым и плюралистически настроенным печатным, вещательным и онлайн-СМИ", негативно скажется на безопасности журналистов во всем мире.
В четверг США объявили о выходе из ЮНЕСКО. Как подчеркивалось в распространенном заявлении начальника пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, решение вступит в силу 31 декабря 2018 года. По информации журнала Foreign Policy, решение выйти из ЮНЕСКО было принято Вашингтоном с целью экономии средств и в знак протеста против антиизраильских, по мнению американских властей, предубеждений в организации. Позднее в тот же день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также отдал указание подготовить выход страны из ЮНЕСКО.
В 2011 году США отказались от участия в финансировании ЮНЕСКО после принятия Палестины в ее ряды на правах полноправного члена. Примеру США последовал Израиль. В результате международная организация лишилась 22% своего финансирования.