Американский сенатор считает, что Трамп своими действиями "публично кастрирует" Тиллерсона

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Американский сенатор Боб Коркер (республиканец от штата Теннеси) считает, что президент США Дональд Трамп своими резкими высказываниями в адрес КНДР и решением относительно сделки по атому с Ираном фактически "публично кастрирует" госсекретаря Рекса Тиллерсона. Такое мнение законодатель выразил в пятницу в интервью газете The Washington Post.

С его точки зрения, подобные действия главы государства ведут страну к очень опасному выбору из двух вариантов: или ввязываться в войну, или иметь перед собой КНДР или Иран, способные угрожать Соединенным Штатам ядерным оружием. "Вы не можете публично кастрировать своего госсекретаря, не вынуждая при этом себя выбирать из двух зол", - считает Коркер.

При этом он обратил внимание на успехи Тиллерсона в выстраивании дипломатических отношений с Китаем. "Самая грандиозная дипломатическая деятельность у нас ведется с Китаем, эти же отношения - самые важные. И они [эти отношения] уже в значительной степени продвинулись вперед. Кое-что можно назвать просто феноменальным", - обратил внимание Коркер, который возглавляет сенатский комитет по иностранным делам.

"Когда вы связываете по ногам своего главного дипломата, то это ведет к тому, что все просто разваливается. Тот факт, что мы эффективно работаем (с Китаем - прим. ТАСС), и является ключевой причиной того, что на этом фронте нам не надо делать выбор. Когда вы публично кастрируете своего госсекретаря, то исключаете его [такой выбор]", - считает сенатор.

На прошлой неделе Трамп вступил с Коркером в перепалку, раскритиковав в своем Twitter сенатора, который ранее заявил о том, что не планирует переизбираться в верхнюю палату Конгресса в следующем году. По словам Трампа, Коркер "умолял" президента поддержать его переизбрание сенатором, однако глава Белого дома не согласился. Трамп также утверждал, что Коркер хотел получить должность госсекретаря, но на это президент также ответил отказом. Сенатор в своем Twitter в критических тонах прокомментировал высказывания президента, назвав Белый дом "взрослыми яслями".

После победы Трампа на выборах 65-летнего Коркера называли одним из претендентов на пост госсекретаря. Позже сенатор активно поддерживал предложенную в итоге президентом кандидатуру Тиллерсона. В целом Коркер, который, как и Трамп, является республиканцем, приветствовал принимаемые главой государства решения, однако минувшим летом он упрекнул его в некомпетентности, вызвав в свой адрес критику со стороны Белого дома.