СМИ: Южная Корея и США зафиксировали признаки подготовки КНДР к ракетным запускам

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МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Разведывательные службы Южной Кореи и США зафиксировали признаки подготовки КНДР к новым испытаниям баллистических ракет. Об этом в субботу сообщила газета "Тона ильбо".
По ее сведениям, американские спутники засняли движение мобильных пусковых установок по меньшей мере в четырех районах страны, в том числе в окрестностях Пхеньяна и в северо-западной провинции Пхёнан-Пукто.
Отмечается, что КНДР может испытать несколько типов вооружений, включая баллистическую ракету средней дальности "Хвасон-12", которую в августе и сентябре успешно запускали над территорией Японии в сторону Тихого океана. Не исключено, что Пхеньян произведет пуск нескольких ракет одновременно или же попробует испытать межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) "Хвасон-13", чьи характеристики пока до конца не установлены. Предполагается, что она на твердом топливе, а дальность ее полета может превысить возможности другой МБР "Хвасон-14".
Ранее командование седьмым флотом ВМС США сообщило, что с 16 по 26 октября авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan проведет совместные учения с кораблями ВМС Республики Корея у берегов Корейского полуострова. Разведывательные службы США и Южной Кореи считают, что новые ракетные пуски в КНДР могут стать ответом на эти маневры.
Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.