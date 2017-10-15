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Иран рассчитывает на контакты с Россией в свете заявления Трампа о ядерной сделке

Международная панорама
15 октября, 13:25 дата обновления: 15 октября, 13:40 UTC+3

Спикер меджлиса Али Лариджани также считает, что сотрудничество Москвы и Тегерана крайне важно для улучшения ситуации в Сирии

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Спикер меджлиса Ирана Али Лариджани

Спикер меджлиса Ирана Али Лариджани

© Марат Абулхатин/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Иран рассчитывает на проведение контактов с руководством РФ в свете заявления президента США Дональда Трампа о Совместном всеобъемлющем плане действий по иранской ядерной программе. Об этом заявил ТАСС председатель меджлиса (парламента) Ирана Али Лариджани, который возглавляет делегацию республики на Ассамблее Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге.

"Что касается вашего вопроса, то диалог может быть очень полезен, и я надеюсь, что в ходе следующих [двусторонних] визитов этот вопрос будет обсуждаться", - сказал Лариджани, отвечая на вопрос о том, может ли Иран провести переговоры с руководством РФ в свете последних заявлений США о ядерной сделке.

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Спикер меджлиса также заявил, что взаимодействие Москвы и Тегерана крайне важно для урегулирования в Сирии и улучшения ситуации на Ближнем Востоке. "Сотрудничество Ирана и России привело к тому, что нанесены очень серьезные удары по террористам, продолжается астанинский процесс, и это как раз путь к политическому урегулированию в Сирии, - подчеркнул он. - Этот процесс был успешен, предпринят хороший шаг вперед".

"Это показывает, что сотрудничество Ирана и России может сыграть очень эффективную и важную роль и принесет хорошие результаты в регионе и на международной арене", - сказал Лариджани.

"Иран и Россия имеют очень тесные отношения и по многим важным вопросам ведут достойные консультации", - отметил собеседник ТАСС.

Трамп 13 октября изложил новую, более жесткую стратегию Вашингтона по отношению к Тегерану. Согласно ей, Соединенные Штаты будут противостоять "дестабилизирующему влиянию" Ирана, а также намерены призвать международное сообщество объединиться для оказания давления на Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Кроме того, американский президент отказался подтвердить выполнение Тегераном соглашения по ядерной программе и обещал добиваться внесения в него изменений.

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