Матвиенко: нет никаких оснований подвергать сомнению эффективность сделки по Ирану

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Нет никаких оснований подвергать сомнению выполнение Ираном Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе. Об этом заявила в субботу спикер Совета Федерация Валентина Матвиенко в связи с заявлениями президента США Дональда Трампа.
"Сегодня Иран находится под жестким контролем МАГАТЭ в плане выполнения этого соглашения, - сказала она. - Нет никаких оснований подвергать сомнению эффективность этих договоренностей, этого соглашения".
Спикер Совфеда напомнила, что последняя проверка состоялась в августе текущего года. "МАГАТЭ подтвердило, что Иран строго выполняет все взятые на себя обязательства", - добавила парламентарий.
Матвиенко также выразила надежду на то, что США не примут решения о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. "В случае если США захотят выйти из этого соглашения, в любом случае это односторонний шаг, который не одобряется в мире, - сказала она. - Надеюсь, что конкретного решения о выходе из сделки не будет, потому что любые шаги по расшатыванию соглашения очень опасны".
Она также обратила внимание на то, что СВПД - это не двустороннее соглашение, поэтому оно не может быть расторгнуто только по желанию США. "Оно будет, безусловно, продолжать действовать", - уверена сенатор.
Спикер Совфеда предупредила, что в случае если Иран снимет с себя обязательства по СВПД, "все принятые международные акты по нераспространению подвергнутся очень большому испытанию".
Она назвала последние заявления президента США Дональда Трампа "тревожащими". "Соглашение по ядерной программе Ирана и СВПД далось очень тяжело, это было во всем мире признано большой победой международной дипломатией", - отметила Матвиенко.