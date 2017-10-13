Тиллерсон ожидает, что европейские союзники США поддержат изложенную Трампом стратегию

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ВАШИНГТОН, 13 октября. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон рассчитывает, что европейские союзники поддержат подход к Ирану, изложенный ранее президентом Дональдом Трампом. Об этом он заявил в пятницу перед встречей с генеральным секретарем Организации американских государств (ОАГ) Луисом Альмагро.
"Я считаю, что план, изложенный президентом, вполне ясно очерчивает эти угрозы, которые представляет Иран. В наших же интересах работать вместе (со странами Европы). Я ожидаю, что наши союзники и партнеры в Европе и в регионе поддержат усилия для противодействия угрозам, исходящим от Ирана", - ответил он на вопрос журналиста, поинтересовавшегося, рассчитывают ли США, что европейцы поддержат пересмотр атомной сделки с Тегераном.
Трамп в пятницу изложил новую стратегию Вашингтона по отношению к Тегерану. Согласно ей, Соединенные Штаты будут противостоять "дестабилизирующему влиянию" Ирана, а также намерены призвать международное сообщество объединиться для оказания давления на Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Кроме того, Вашингтон будет добиваться внесения изменений в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).
Тегеран и "шестерка" мировых держав достигли в 2015 году соглашения об урегулировании проблемы иранского атома и приняли СВПД. Он предусматривает отмену санкций, наложенных на Исламскую Республику в связи с ее ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль. Сделка вступила в стадию реализации в январе 2016 года.