МИД Ирана опроверг закрытие сухопутной границы с Иракским Курдистаном

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Иран не закрывал сухопутную границу с Иракским Курдистаном. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель МИД Ирана Бахрам Гасеми.

"Иран не закрывал погранпереходы с северным Ираком. Ситуация остается прежней, никаких изменений не произошло", - сказал он.

Ранее власти курдского региона сообщали о закрытии Ираном пограничных терминалов. Как передавал новостной портал Shafaq News, об этом заявил глава Торговой палаты провинции Сулеймания (Иракский Курдистан) Сирван Мухаммед.

По словам курдского чиновника, Тегеран в одностороннем порядке закрыл утром в воскресенье все КПП. При этом он отметил, что Эрбиль "находится в контакте с иранскими властями" по этому вопросу.

Ранее ряд арабских СМИ сообщил о закрытии Ираном сухопутной границы с курдской автономией. Официальных заявлений из Тегерана до сих пор не поступало.

В Сулеймании действуют три КПП на границе с Исламской Республикой: "Первез Хан", "Ильхах Умран", "Баша Маг".

В конце сентября Иран прекратил воздушное авиасообщение с Иракским Курдистаном в ответ на референдум о независимости, прошедший в автономии 25 сентября.