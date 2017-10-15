МИД Ирана опроверг закрытие сухопутной границы с Иракским Курдистаном

Жуков высоко оценил шансы Шараповой на возвращение в десятку лучших теннисисток мираСпорт 15 октября, 14:12
Шарапова победила Соболенко и впервые с 2015 года выиграла турнир WTAСпорт 15 октября, 13:38
Хиллари Клинтон утверждает, что Россия стремилась навредить ей на президентских выборахМеждународная панорама 15 октября, 13:34
Билеты на матч "Интер" - "Милан" проданы на рекордную для Италии сумму €4,8 млнСпорт 15 октября, 13:30
Иран рассчитывает на контакты с Россией в свете заявления Трампа о ядерной сделкеМеждународная панорама 15 октября, 13:25
Биография народного артиста РФ Дмитрия ХворостовскогоБиографии и справки 15 октября, 13:24
Федерер обыграл Надаля в финале турнира ATP в ШанхаеСпорт 15 октября, 13:22
Матвиенко считает, что всплеск русофобии в США закончитсяПолитика 15 октября, 13:16
Шарапова поднимется на 57-е место в рейтинге WTA после победы в КитаеСпорт 15 октября, 13:11
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Иран не закрывал сухопутную границу с Иракским Курдистаном. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель МИД Ирана Бахрам Гасеми.
"Иран не закрывал погранпереходы с северным Ираком. Ситуация остается прежней, никаких изменений не произошло", - сказал он.
Ранее власти курдского региона сообщали о закрытии Ираном пограничных терминалов. Как передавал новостной портал Shafaq News, об этом заявил глава Торговой палаты провинции Сулеймания (Иракский Курдистан) Сирван Мухаммед.
По словам курдского чиновника, Тегеран в одностороннем порядке закрыл утром в воскресенье все КПП. При этом он отметил, что Эрбиль "находится в контакте с иранскими властями" по этому вопросу.
Ранее ряд арабских СМИ сообщил о закрытии Ираном сухопутной границы с курдской автономией. Официальных заявлений из Тегерана до сих пор не поступало.
В Сулеймании действуют три КПП на границе с Исламской Республикой: "Первез Хан", "Ильхах Умран", "Баша Маг".