Тиллерсон признался, что называет Трампа исключительно президентом США

НЬЮ-ЙОРК, 15 октября. /ТАСС/. Госсекретарь Рекс Тиллерсон признался, что называет Дональда Трампа исключительно президентом США. Об этом он сообщил в воскресенье в эфире телекомпании CNN.

Тиллерсон считает "не заслуживающими внимания" вопросы о том, как он в конфиденциальном порядке отзывается о главе государства в присутствии подчиненных или членов кабинета. "Я называю президента господином президентом. Наши отношения являются исключительно открытыми, откровенными и прямыми", - подчеркнул госсекретарь.

"Мы часто видимся и обсуждаем широкий спектр самых разных международных вопросов. По итогам президент принимает решение, а я иду и делаю все возможное, чтобы выполнить эти решения наилучшим образом", - рассказал Тиллерсон. Он отметил, что, с его точки зрения, Трамп вопреки мнениям "прекрасно разбирается в целях и задачах внешней политики" США. "Он во многом нестандартный президент, выбор лично меня на пост госсекретаря тоже был необычным ходом", - добавил Тиллерсон.

4 октября телеканал NBC сообщил, что около трех месяцев назад руководитель внешнеполитического ведомства США якобы назвал президента "болваном" и пригрозил уходом в отставку из-за несогласия с ним по ряду внутриполитических вопросов. Позднее Тиллерсон опроверг эту информацию, а Трамп призвал NBC извиниться за публикацию лживых новостей. Телеканал отказался это сделать, назвав свое сообщение правдивым.

Комментируя эту ситуацию в интервью журналу Forbes, Трамп предложил сравнить свой IQ и Тиллерсона, заметив, что результат ему известен заранее. Позже он заявил журналистам, что не собирался ставить под вопрос степень квалификации главы Госдепартамента.