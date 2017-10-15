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Тиллерсон признался, что называет Трампа исключительно президентом США

Международная панорама
15 октября, 17:50 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 15, октября. /ТАСС

Госсекретарь США считает свои отношения с американским лидером "открытыми, откровенными и прямыми"

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НЬЮ-ЙОРК, 15 октября. /ТАСС/. Госсекретарь Рекс Тиллерсон признался, что называет Дональда Трампа исключительно президентом США. Об этом он сообщил в воскресенье в эфире телекомпании CNN.

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Тиллерсон считает "не заслуживающими внимания" вопросы о том, как он в конфиденциальном порядке отзывается о главе государства в присутствии подчиненных или членов кабинета. "Я называю президента господином президентом. Наши отношения являются исключительно открытыми, откровенными и прямыми", - подчеркнул госсекретарь.

"Мы часто видимся и обсуждаем широкий спектр самых разных международных вопросов. По итогам президент принимает решение, а я иду и делаю все возможное, чтобы выполнить эти решения наилучшим образом", - рассказал Тиллерсон. Он отметил, что, с его точки зрения, Трамп вопреки мнениям "прекрасно разбирается в целях и задачах внешней политики" США. "Он во многом нестандартный президент, выбор лично меня на пост госсекретаря тоже был необычным ходом", - добавил Тиллерсон.

4 октября телеканал NBC сообщил, что около трех месяцев назад руководитель внешнеполитического ведомства США якобы назвал президента "болваном" и пригрозил уходом в отставку из-за несогласия с ним по ряду внутриполитических вопросов. Позднее Тиллерсон опроверг эту информацию, а Трамп призвал NBC извиниться за публикацию лживых новостей. Телеканал отказался это сделать, назвав свое сообщение правдивым.

Комментируя эту ситуацию в интервью журналу Forbes, Трамп предложил сравнить свой IQ и Тиллерсона, заметив, что результат ему известен заранее. Позже он заявил журналистам, что не собирался ставить под вопрос степень квалификации главы Госдепартамента.

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