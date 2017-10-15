Тиллерсон признался, что называет Трампа исключительно президентом США

Шведский "Сандвикен" обыграл "Енисей" и в третий раз выиграл Кубок мира по хоккею с мячомСпорт 15 октября, 18:48
Путин объявил Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи открытымОбщество 15 октября, 18:41
"Рубин" обыграл "Ростов" и прервал серию из четырех поражений в РФПЛСпорт 15 октября, 18:27
Власти Сомали сообщили о гибели 231 человека в результате теракта в МогадишоМеждународная панорама 15 октября, 18:27
Австрийская народная партия лидирует на парламентских выборах в странеМеждународная панорама 15 октября, 18:07
Юнифайд-матч состоялся в Калининграде в рамках тура кубка мира по футболуСпорт 15 октября, 17:56
Минздрав включит фельдшеров в программу "Земский доктор" в 2018 годуОбщество 15 октября, 17:40
Немецкий гонщик Рене Раст впервые в карьере стал чемпионом DTMСпорт 15 октября, 17:37
ВКС РФ в 2018 году получат новые самолеты СР-10Армия и ОПК 15 октября, 17:08
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 15 октября. /ТАСС/. Госсекретарь Рекс Тиллерсон признался, что называет Дональда Трампа исключительно президентом США. Об этом он сообщил в воскресенье в эфире телекомпании CNN.
Тиллерсон считает "не заслуживающими внимания" вопросы о том, как он в конфиденциальном порядке отзывается о главе государства в присутствии подчиненных или членов кабинета. "Я называю президента господином президентом. Наши отношения являются исключительно открытыми, откровенными и прямыми", - подчеркнул госсекретарь.
"Мы часто видимся и обсуждаем широкий спектр самых разных международных вопросов. По итогам президент принимает решение, а я иду и делаю все возможное, чтобы выполнить эти решения наилучшим образом", - рассказал Тиллерсон. Он отметил, что, с его точки зрения, Трамп вопреки мнениям "прекрасно разбирается в целях и задачах внешней политики" США. "Он во многом нестандартный президент, выбор лично меня на пост госсекретаря тоже был необычным ходом", - добавил Тиллерсон.
4 октября телеканал NBC сообщил, что около трех месяцев назад руководитель внешнеполитического ведомства США якобы назвал президента "болваном" и пригрозил уходом в отставку из-за несогласия с ним по ряду внутриполитических вопросов. Позднее Тиллерсон опроверг эту информацию, а Трамп призвал NBC извиниться за публикацию лживых новостей. Телеканал отказался это сделать, назвав свое сообщение правдивым.
Комментируя эту ситуацию в интервью журналу Forbes, Трамп предложил сравнить свой IQ и Тиллерсона, заметив, что результат ему известен заранее. Позже он заявил журналистам, что не собирался ставить под вопрос степень квалификации главы Госдепартамента.