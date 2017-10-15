Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тиллерсон: ядерная сделка может стать основой для второго соглашения с Ираном

Международная панорама
15 октября, 16:48 дата обновления: 15 октября, 17:00 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 15, октября. /ТАСС

По словам главы Госдепа, нынешнее соглашение с Тегераном не может достичь целей, ради которых его разрабатывали, но Вашингтон готов оставаться участником сделки, работая над устранением проблем

Поделиться
Материал из 1 страницы
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон

© AP Photo/Andrew Harnik

НЬЮ-ЙОРК, 15 октября. /ТАСС/. США будут продолжать взаимодействовать с партнерами по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), направленному на урегулирование кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана, и постараются выйти на второе соглашение, которое будет лишено недостатков первого. Об этом заявил в воскресенье в эфире телекомпании CNN госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Смотрите также
Президент США Дональд Трамп

Будущее сделки по иранскому атому оказалось под вопросом после заявлений Трампа

"Давайте предположим, что мы не сможем ликвидировать недостатки действующего соглашения, если останемся в нем и будем продолжать взаимодействовать с остальными сторонами, подписавшими его", - сказал Тиллерсон. По его словам, эта работа не помешает Вашингтону попытаться выйти на "вторичное соглашение" с Тегераном. "Мы хотим взять [за основу] то соглашение, которое действует сегодня, обеспечить его полное выполнение и потом начать процесс устранения недостатков", - пояснил госсекретарь. Одним из недостатков СВПД он назвал "отсутствие должного подхода к проблеме баллистических ракет".

С точки зрения госсекретаря, второе соглашение с Ираном "должно быть очень обязывающим и требовательным". "Это соглашение не должно содержать ничего, от чего можно было бы отступить [не выполнить]", - подчеркнул Тиллерсон.

По его словам, нынешнее соглашение с Ираном не может достичь целей, ради которых оно было разработано, но США продолжат выполнять его, работая с союзниками над разрешением данной проблемы. 

"В случае с иранским соглашением... оно не выполняет своих задач, оно просто отсрочивает достижение этих целей, мы считаем, что в этом заключается слабость данного соглашения. Так что мы готовы оставаться его участником и работать с европейскими партнерами и союзниками, чтобы понять, сможем ли мы разрешить эту проблему", - сказал госсекретарь США.

Он добавил, что новая стратегия США в отношении Ирана является более комплексной и нацелена на более широкий спектр угроз, исходящих от Тегерана.

Смотрите также

Белый дом огласил ключевые положения новой стратегии Трампа по Ирану

Трамп: Иран не придерживается духа соглашения по ядерной программе

Трамп: ядерная сделка не мешает Ирану прокладывать путь к атомному оружию

"Нам действительно нужно разобраться с более широким спектром угроз [со стороны Ирана]", - подчеркнул он.

"Президент хочет, чтобы стратегия в отношении Ирана была более комплексной. Я считаю, что прежняя администрация [президента США Барака Обамы] слишком долгое время неверно расценивала отношения с Ираном и подход к решению проблемы его ядерной программы", - отметил Тиллерсон.

По его словам, в ядерной сделке с Ираном "много недоработок", которые президент США Дональд Трамп "намерен ликвидировать" так или иначе. "Я считаю курс президента последовательным", - заметил госсекретарь.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Обама, Барак Трамп, Дональд Тиллерсон, Рекс
Темы
Ситуация вокруг Ирана
Страны
США Иран
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тиллерсон: власти США приступят к реализации закона об ужесточении санкций в отношении РФ
2
ВКС РФ в 2018 году получат новые самолеты СР-10
3
Сооронбай Жээнбеков лидирует на президентских выборах в Киргизии
4
Потерявшийся в лесу Нижегородской области ребенок найден живым
5
Тиллерсон: ядерная сделка может стать основой для второго соглашения с Ираном
6
СМИ: сирийская оппозиция утверждает, что в Ракке остаются около 300 боевиков ИГ
7
CNN: спецназовцы США оказались поблизости от якобы места удара ВКС РФ в Сирии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама