Тиллерсон: ядерная сделка может стать основой для второго соглашения с Ираном

НЬЮ-ЙОРК, 15 октября. /ТАСС/. США будут продолжать взаимодействовать с партнерами по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), направленному на урегулирование кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана, и постараются выйти на второе соглашение, которое будет лишено недостатков первого. Об этом заявил в воскресенье в эфире телекомпании CNN госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Давайте предположим, что мы не сможем ликвидировать недостатки действующего соглашения, если останемся в нем и будем продолжать взаимодействовать с остальными сторонами, подписавшими его", - сказал Тиллерсон. По его словам, эта работа не помешает Вашингтону попытаться выйти на "вторичное соглашение" с Тегераном. "Мы хотим взять [за основу] то соглашение, которое действует сегодня, обеспечить его полное выполнение и потом начать процесс устранения недостатков", - пояснил госсекретарь. Одним из недостатков СВПД он назвал "отсутствие должного подхода к проблеме баллистических ракет".

С точки зрения госсекретаря, второе соглашение с Ираном "должно быть очень обязывающим и требовательным". "Это соглашение не должно содержать ничего, от чего можно было бы отступить [не выполнить]", - подчеркнул Тиллерсон.

По его словам, нынешнее соглашение с Ираном не может достичь целей, ради которых оно было разработано, но США продолжат выполнять его, работая с союзниками над разрешением данной проблемы.

"В случае с иранским соглашением... оно не выполняет своих задач, оно просто отсрочивает достижение этих целей, мы считаем, что в этом заключается слабость данного соглашения. Так что мы готовы оставаться его участником и работать с европейскими партнерами и союзниками, чтобы понять, сможем ли мы разрешить эту проблему", - сказал госсекретарь США.

Он добавил, что новая стратегия США в отношении Ирана является более комплексной и нацелена на более широкий спектр угроз, исходящих от Тегерана.

"Нам действительно нужно разобраться с более широким спектром угроз [со стороны Ирана]", - подчеркнул он.

"Президент хочет, чтобы стратегия в отношении Ирана была более комплексной. Я считаю, что прежняя администрация [президента США Барака Обамы] слишком долгое время неверно расценивала отношения с Ираном и подход к решению проблемы его ядерной программы", - отметил Тиллерсон.

По его словам, в ядерной сделке с Ираном "много недоработок", которые президент США Дональд Трамп "намерен ликвидировать" так или иначе. "Я считаю курс президента последовательным", - заметил госсекретарь.