Трамп: ядерная сделка не мешает Ирану прокладывать путь к атомному оружию

НЬЮ-ЙОРК, 12 октября. /ТАСС/. Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) не мешает Ирану прокладывать путь к ядерному оружию и заодно извлекать материальную пользу. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News, фрагменты которого были опубликованы в среду.

"Они [иранцы] очень быстро проложили путь к ядерным вооружениям и... $1,7 млрд наличными", - утверждал глава государства, не пояснив, что имеет в виду под этой суммой.

"Вы знаете, сколько самолетов нужно, чтобы поместилась [такая сумма]? Вы видели когда-нибудь один миллион долларов в виде поощрения, один миллион долларов купюрами по $100? Это много", - продолжал Трамп.

"Одним словом, это худшая сделка. Мы от нее ничего не получили", - резюмировал он.

Трамп, выступая на 72-й сессии Генассамблеи ООН, назвал соглашение о ядерной программе Ирана худшей сделкой в истории США, выразив мнение, что Исламская Республика является "страной-изгоем, которая главным образом экспортирует насилие, кровопролитие и хаос". Позже американский лидер заявил, что уже принял решение относительно возможного выхода США из ядерного соглашения с Ираном, однако так и не уточнил, какое именно.

Тегеран и "шестерка" мировых держав 14 июля 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома, приняв СВПД. 16 января 2016 года было объявлено о начале реализации этого плана. В частности, он предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль.