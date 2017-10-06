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Трамп: Иран не придерживается духа соглашения по ядерной программе

Международная панорама
6 октября, 1:41 UTC+3

Президент США добавил, что в скором времени объявит о своем решении насчет участия Соединенных Штатов в ядерной сделке с Ираном

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© Manuel Balce Ceneta/AP Photo

ВАШИНГТОН, 6 октября. /ТАСС/. Иран не придерживается духа соглашения о мирном характере его ядерной программы, США не должны позволить Тегерану получить ядерное оружие. Об этом в четверг заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

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"Иранский режим поддерживает терроризм, распространяет насилие, кровопролитие и хаос по всему Ближнему Востоку. Поэтому мы должны положить конец продолжающейся агрессии Ирана и его ядерным амбициям. Они не придерживались духа их соглашения", - сказал он на встрече с военачальниками в Белом доме. На ней, в частности, присутствовал председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд, а также еще двое отставных генералов - министр обороны Джеймс Мэттис и глава аппарата Белого дома Джон Келли.

По его словам, Соединенные Штаты не должны позволить Ирану "получить ядерное оружие". При этом журналисты задали Трампу вопрос, какое решение он принял насчет участия США в соглашении с Тегераном. "Вы очень скоро услышите про Иран", - ответил президент.

Трамп также отнес ситуацию с Ираном к тем, с которыми Вашингтон должен был разобраться давно. "У нас были вызовы, о которых мы действительно должны были позаботиться давно. Например, Северная Корея, Иран, Афганистан, ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ группировки "Исламское государство", ИГ) и другие ревизионистские силы, угрожающие нашим интересам по всему миру", - заявил президент, указав на "огромный успех", достигнутый в борьбе с ИГ.

Ранее газета The Washington Post сообщила о том, что Трамп на следующей неделе объявит о том, как США будут в дальнейшем выполнять Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе. По сведениям издания, Трамп фактически намерен отказаться от этой сделки в ее нынешнем виде. Уточняется, что он, в частности, объявит, что СВПД не отвечает национальным интересам Соединенных Штатов.

Трамп также собирается заручиться поддержкой Конгресса США в этом вопросе. Издание подчеркивает, что такой шаг главы государства может привести к началу процесса возобновления отмененных в связи с реализацией СВПД в 2015 году санкций против Ирана.

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Персоны
Келли, Джон Трамп, Дональд Мэттис, Джеймс Данфорд, Джозеф
Темы
Ситуация вокруг Ирана Ракетные запуски в КНДР Борьба с "Исламским государством" Ситуация на Корейском полуострове
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