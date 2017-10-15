Тиллерсон: власти США приступят к реализации закона об ужесточении санкций в отношении РФ

ВАШИНГТОН, 15 октября. /ТАСС/. Власти США приступят к реализации принятого в этом году закона об ужесточении санкционного режима в отношении России, а также Ирана и КНДР, но сначала американские компании должны получить от минфина и Госдепартамента пояснения насчет его применения.

Об этом в воскресенье в интервью телеканалу CNN заявил госсекретарь Рекс Тиллерсон.

"Мы собираемся представить это руководство, чтобы мы смогли приступить к полной реализации закона", - сказал Тиллерсон.

"В случае конкретно с Россией мы проявили большую осторожность, работая над руководством, которое нужно компаниям", - пояснил госсекретарь. Он отметил, что бизнес, а также партнеры США по НАТО должны понимать методологию применения новых санкций, чтобы не нарушить их. "Мы работаем с министерством финансов над составлением этого руководства, чтобы люди понимали, что разрешено, а какие действия могут привести к нарушению режима санкций", - добавил Тиллерсон.

Согласно принятому этим летом закону, которым, в частности, предусмотрены санкции в отношении российских энергетического и военно-промышленного секторов, администрация должна приступить к его реализации уже с 1 октября, представив также Конгрессу план его применения. В конце сентября президент США Дональд Трамп лишь распределил полномочия по введению санкций между Тиллерсоном и министром финансов Стивеном Мнучиным.

Это вызвало недовольство среди законодателей - ярых сторонников усиления давления в отношении Москвы. 11 октября сенаторы Джон Маккейн (республиканец от штата Аризона) и Бен Кардин (демократ от штата Мэриленд) выразили возмущение тем фактом, что Белый дом так и не ввел новые ограничения. В совместном заявлении политиков отмечается, что у членов администрации Трампа "было полно времени, чтобы предпринять какие-либо действия".