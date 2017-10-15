Reuters: Ирак попросил Иран закрыть границу с Ираксиким Курдистаном

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МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Иран закрыл пограничные переходы с Иракским Курдистаном, автономного региона в составе Ирака, по просьбе иракского правительства. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление МИД арабской страны.
"По просьбе правительства Ирака Исламская Республика Иран закрыла пограничные переходы с регионом Иракского Курдистана", - говорится в заявление МИД Ирака.
В воскресенье официальный представитель МИД Ирана Бахрам Гасеми заявил, что Иран не закрывал сухопутную границу с Иракским Курдистаном.
Ранее власти курдского региона сообщали о закрытии Ираном пограничных терминалов. Как передавал новостной портал Shafaq news, об этом заявил глава Торговой палаты провинции Сулеймания (Иракский Курдистан) Сирван Мухаммед. По его словам, Тегеран в одностороннем порядке закрыл утром в воскресенье все КПП на границе с провинцией.
25 сентября в Иракском Курдистане прошел референдум о независимости. Курдская Высшая независимая избирательная комиссия объявила, что свыше 90% избирателей, участвовавших в плебисците, высказались за отделение от Ирака. Против плебисцита, помимо самих центральных иракских властей, выступили многие государства, в первую очередь, соседи - Иран и Турция. Исламская Республика прекратила ранее авиасообщение с Иракским Курдистаном в ответ на референдум.