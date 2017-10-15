Вопрос о представителях рохинджа внесен в повестку МПС в качестве чрезвычайного вопроса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Вопрос о положении представителей народности рохинджа включен в повестку 137-й ассамблеи Межпарламентского союза (МПС) в качестве чрезвычайного пункта повестки, делегаты не поддержали совместную заявку Японии и Мексики по обсуждению запрета ядерных испытаний КНДР. Такое решение принято на заседании ассамблеи в воскресенье.

Вопрос будет обсуждаться на заседании в понедельник. За предложение по КНДР проголосовали 478 делегатов, за предложение по народности рохинджа - 1027 человек.

Как сообщил генеральный секретарь МПС Мартин Чунгонг, всего было подано более 60 заявок, в итоге на голосование было вынесено три вопроса, так как все остальные отозвали свои заявки.

Предложения на голосование

Сразу несколько делегаций, в том числе Бангладеш и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), выступили с совместным предложением обсудить вопрос "Преодоление глубокого гуманитарного кризиса и борьба с преследованием народности рохинджа и актами насилия в их отношении".

С похожим предложением выступила делегация Мьянмы, которая однако заявила, что страдают не только мусульмане рохинджа, но и представители других народов и вероисповеданий. Мексика и Япония выступили с предложением обсудить в качестве чрезвычайного пункта повестки запрет ядерных испытаний ситуацию в КНДР.

Большинство делегатов ассамблеи МПС проголосовали за предложение Бангладеш и ОАЭ.

В составе российской делегации 10 представителей проголосовали в поддержку вопроса по КНДР, 10 - воздержались; по предложению Бангладеш и ОАЭ российские парламентарии проголосовали в таком же соотношении, по предложению Мьянмы все 20 делегатов воздержались. Каждый член делегации мог отдавать свой голос за каждое из предложений.

Делегация КНДР в составе 12 человек единогласно проголосовала против вынесения вопроса по их стране на обсуждение ассамблеи, также единогласно проголосовала против предложения Мьянмы, при этом все северокорейские парламентарии поддержали предложение Бангладеш и ОАЭ.