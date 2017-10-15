Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

CBS: почти треть американцев уверена, что США движутся к мировой войне

Международная панорама
15 октября, 22:49 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 15, октября. /ТАСС

Больше трети граждан США, в частности, считают, что война с КНДР неизбежна

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 15 октября. /ТАСС/. Большинство американцев в той или иной степени полагает, что США могут вскоре оказаться вовлечены в мировую войну. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье данные социологического опроса, проведенного телеканалом CBS и службой YouGov.

Согласно результатам исследования, 30% респондентов уверены в том, что страна идет к международному конфликту. Почти половина опрошенных (48%) считает, что это вполне возможно. Никаких опасений на этот счет не испытывают лишь 22% граждан.

При этом больше трети американцев (38%) считают, что война с КНДР неизбежна. Обратного мнения придерживаются большинство респондентов (62%), они думают, что такого развития событий можно избежать.

Опрос проводился с 11 по 13 октября, участие в нем принял 2371 человек, погрешность не превышает 2,5%.

Ранее в интервью газете The New York Times председатель комитета Сената США по иностранным делам Боб Коркер (республиканец от штата Теннеси) выразил мнение, что президент страны Дональд Трамп относится к своим обязанностям главы государства, "будто это реалити-шоу". Как отмечает издание, сенатор заявил, что безрассудное поведение президента по отношению к другим странам может поставить США "на путь к третьей мировой войне".

Сам Трамп в ответ на это утверждал, что до его избрания США "шли по неверному пути" и могли столкнуться с "очень большими проблемами". Но сейчас, по его словам, страна "на правильном пути".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер актер Дмитрий Марьянов
2
Курц после победы своей партии на выборах станет канцлером Австрии
3
Станцию скорой помощи в Лобне проверят в связи со смертью актера Марьянова
4
Биография народного артиста РФ Дмитрия Хворостовского
5
ВКС РФ в 2018 году получат новые самолеты СР-10
6
Более 900 тыс. жителей Киргизии поддержали на выборах президента кандидатуру Жээнбекова
7
Источник: смерть актера Марьянова не носит криминального характера
Темы дня
Новости партнеров
Реклама