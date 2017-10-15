CBS: почти треть американцев уверена, что США движутся к мировой войне

Курц после победы своей партии на выборах станет канцлером АвстрииМеждународная панорама 15 октября, 23:26
Участник ВФМС из Кении сделал предложение девушке после открытия фестиваля в КалининградеОбщество 15 октября, 23:15
Более 900 тыс. жителей Киргизии поддержали на выборах президента кандидатуру ЖээнбековаМеждународная панорама 15 октября, 23:12
Павлюченкова сообщила, что перенос времени финала турнира в Гонконге доставил дискомфортСпорт 15 октября, 22:47
Макрон подтвердил, что отправится с визитом в Иран для "требовательного диалога"Международная панорама 15 октября, 22:46
Умер актер Дмитрий МарьяновКультура 15 октября, 22:35
СМИ: судно с углем из США повредило причал в порту ОдессыПроисшествия 15 октября, 22:35
На ассамблее МПС в Петербурге сохраняется интрига со встречей делегаций КНДР и Южной КореиМеждународная панорама 15 октября, 22:29
На выборах в Австрии побеждает партия главы МИД страныМеждународная панорама 15 октября, 22:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 15 октября. /ТАСС/. Большинство американцев в той или иной степени полагает, что США могут вскоре оказаться вовлечены в мировую войну. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье данные социологического опроса, проведенного телеканалом CBS и службой YouGov.
Согласно результатам исследования, 30% респондентов уверены в том, что страна идет к международному конфликту. Почти половина опрошенных (48%) считает, что это вполне возможно. Никаких опасений на этот счет не испытывают лишь 22% граждан.
При этом больше трети американцев (38%) считают, что война с КНДР неизбежна. Обратного мнения придерживаются большинство респондентов (62%), они думают, что такого развития событий можно избежать.
Опрос проводился с 11 по 13 октября, участие в нем принял 2371 человек, погрешность не превышает 2,5%.
Ранее в интервью газете The New York Times председатель комитета Сената США по иностранным делам Боб Коркер (республиканец от штата Теннеси) выразил мнение, что президент страны Дональд Трамп относится к своим обязанностям главы государства, "будто это реалити-шоу". Как отмечает издание, сенатор заявил, что безрассудное поведение президента по отношению к другим странам может поставить США "на путь к третьей мировой войне".
Сам Трамп в ответ на это утверждал, что до его избрания США "шли по неверному пути" и могли столкнуться с "очень большими проблемами". Но сейчас, по его словам, страна "на правильном пути".