CBS: почти треть американцев уверена, что США движутся к мировой войне

ВАШИНГТОН, 15 октября. /ТАСС/. Большинство американцев в той или иной степени полагает, что США могут вскоре оказаться вовлечены в мировую войну. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье данные социологического опроса, проведенного телеканалом CBS и службой YouGov.

Согласно результатам исследования, 30% респондентов уверены в том, что страна идет к международному конфликту. Почти половина опрошенных (48%) считает, что это вполне возможно. Никаких опасений на этот счет не испытывают лишь 22% граждан.

При этом больше трети американцев (38%) считают, что война с КНДР неизбежна. Обратного мнения придерживаются большинство респондентов (62%), они думают, что такого развития событий можно избежать.

Опрос проводился с 11 по 13 октября, участие в нем принял 2371 человек, погрешность не превышает 2,5%.

Ранее в интервью газете The New York Times председатель комитета Сената США по иностранным делам Боб Коркер (республиканец от штата Теннеси) выразил мнение, что президент страны Дональд Трамп относится к своим обязанностям главы государства, "будто это реалити-шоу". Как отмечает издание, сенатор заявил, что безрассудное поведение президента по отношению к другим странам может поставить США "на путь к третьей мировой войне".

Сам Трамп в ответ на это утверждал, что до его избрания США "шли по неверному пути" и могли столкнуться с "очень большими проблемами". Но сейчас, по его словам, страна "на правильном пути".