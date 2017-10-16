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Штаб Трампа и его партия потратили более $2 млн из-за "российских расследований"

Международная панорама
16 октября, 1:57 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

Уточняется, что только за третий квартал 2017 года штаб президента США потратил $1,1 млн на адвокатов

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ВАШИНГТОН, 16 октября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Штаб президента США Дональда Трампа и Национальный комитет Республиканской партии с июля по сентябрь этого года потратили более $1 млн на адвокатов и правовые консультации в ходе разбирательств по так называемому российскому вмешательству в президентскую гонку 2016 года. Об этом свидетельствует декларация, распространенная в воскресенье Федеральной комиссией по выборам.

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Средства эти выплачиваются юридическим фирмам, которые представляют интересы самого Трампа, а также его помощников и членов семьи в рамках расследований, проводимых комитетами по разведке обеих палат Конгресса, а также спецпрокурором Робертом Мюллером с целью установить, не было ли какого-либо сговора между предвыборным штабом нынешнего главы государства и российскими властями. Такие неподкрепленные ничем подозрения часто высказывают демократы, чей кандидат Хиллари Клинтон проиграла выборы.

Согласно приведенным документам, за третий квартал 2017 года штаб Трампа потратил $1,1 млн на адвокатов. При этом затраты на юристов растут с каждым отчетным периодом. Во втором квартале общий счет составил почти $678 тыс., а в первом - $249 тыс. Таким образом, общая сумма с января по сентябрь уже превысила $2 млн.

Из $1 млн, потраченного в третьем квартале, $238 тыс. были перечислены юридической фирме, которая представляла интересы сына президента Дональда Трампа-младшего во время разбирательства, связанного с его встречей с российским адвокатом Натальей Весельницкой. Предметом их беседы якобы должен был стать компромат на Клинтон. На этой встрече также присутствовал и зять американского лидера Джаред Кушнер, ныне занимающий пост его старшего советника. Как отмечают американские СМИ, оплачивались услуги и адвокатов, работающих в семейной компании Трампа.

Всего с июля по сентябрь штабу Трампа, а также национальному комитету республиканцев удалось собрать $11,7 млн в виде пожертвований, общие расходы за этот отчетный период составили $4 млн.

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Персоны
Мюллер, Роберт Трамп, Дональд Клинтон, Хиллари
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