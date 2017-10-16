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В Киркуке заявили, что иракские силы не взяли под контроль ни одну нефтяную скважину

Международная панорама
16 октября, 3:20 UTC+3 КАИР КАИР 16, октября. /ТАСС

Ранее телеканал Sky News Arabia сообщил, что правительственные силы без боя взяли под контроль одну из военных баз на территории провинции

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КАИР, 16 октября. /ТАСС/. Иракские правительственные силы в ходе начатой операции по восстановлению стабильности в провинции Киркук до сих пор не контролируют ни одной нефтяной скважины на территории этого региона. Об этом, как передал телеканал Sky News Arabia, в понедельник заявил глава Управления безопасности провинции.

По его словам, отряды иракской армии "до сих пор не взяли ни одного нефтяного месторождения в Киркуке". Между тем поступает информация о продвижении правительственных сил именно в направлении нефтяных полей, расположенных на территории провинции.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади, который одновременно является и главнокомандующим армии Ирака, отдал распоряжение правительственным силам восстановить безопасность и стабильность в провинции Киркук совместно с курдскими военизированными отрядами "пешмерга" и при сотрудничестве с местным населением. В субботу вечером иракский премьер заявил, что контроль над спорными территориями (между Ираком и Иракским Курдистаном) будет осуществляться "совместно федеральными и местными силами под руководством центральных властей в Багдаде".

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