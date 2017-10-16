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Миссия ШОС: избирательная кампания в Киргизии проводилась в соответствии с законом

Международная панорама
16 октября, 11:35 UTC+3 БИШКЕК 16, октября. /ТАСС

По словам главы миссии Рашида Алимова, для всех кандидатов были обеспечены "равные условия"

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БИШКЕК, 16 октября. /ТАСС/. Проведение в Киргизии предвыборной избирательной кампании осуществлялось без нарушений законодательства. Об этом заявил в понедельник во время пресс-конференции в Бишкеке глава миссии наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), генеральный секретарь этой организации Рашид Алимов.

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"У нас была хорошая возможность внимательно следить за процессом избирательной кампании, она была проведена в соответствии с действующим законодательством", - считает он. По его словам, для всех кандидатов были обеспечены "равные условия". Миссия наблюдателей ШОС также позитивно оценила применение во время выборов в Киргизии современного технического оборудования.

"Выборы соответствовали законодательству республики и принятым международным обязательствам, нарушений, ставящих под сомнение результаты голосования, отмечено не было", - подчеркнул Алимов. При этом он отметил, что выборы в Киргизии прошли "свободно, открыто и демократично".

В состоявшихся в Киргизии 15 октября выборах главы государства приняли участие около 1,7 млн из 3,025 млн внесенных в списки избирателей граждан. Кандидат от пропрезидентской Социал-демократической партии Киргизстана Сооронбай Жээнбеков набрал около 54,8% голосов, обеспечив себе победу уже в первом туре. Занявшего второе место лидера парламентской фракции "Республика-Ата-Журт" ("Республика-Отчизна") Омурбека Бабанова поддержали 33,74% граждан. Остальные девять кандидатов существенно отстали от лидеров.

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