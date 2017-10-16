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СМИ: каталонские сепаратисты предложат объявить короля Испании персоной нон грата

Международная панорама
16 октября, 18:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, октября. /ТАСС

Король Испании после референдума заявил, что власти Каталонии "нарушают конституцию и устав региона"

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Представители левой партии "Кандидаты за народное единство", выступающей за независимость Каталонии, предложат властям автономии объявить короля Испании Филиппа VI и всех членов королевской семьи персонами нон грата. Об этом в понедельник сообщила газета El Periodico.

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По словам представителя каталонских сепаратистов Марии Ровиры, причиной для объявления испанского монарха персоной нон грата является его "отношение, а также публичные заявления в связи с ситуацией в Каталонии, сделанные после референдума о выходе региона из состава королевства".

По данным издания, "Кандидаты за народное единство" объявят свое предложение в ближайшую среду. При этом отмечается, что партия уже выступала с подобным предложением в начале 2017 года. Однако, как утверждают сепаратисты, в этот раз они рассчитывают на большую поддержку "в связи с изменившимися обстоятельствами".

1 октября в автономии прошло голосование по вопросу о выходе из состава королевства. В нем приняли участие 2,28 млн из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев, при этом 90,18% участников плебисцита высказались за независимость. Мадрид считает этот референдум нелегитимным и отказывается признавать его результаты.

Король Испании после референдума заявил, что власти Каталонии "нарушают конституцию и устав региона". Он добавил, что каталонцы могут рассчитывать "на полную поддержку остальных испанцев". Монарх напомнил о "твердой приверженности короны конституции и единству Испании".

10 октября руководство Каталонии подписало декларацию независимости, которая, однако, пока не вступает в силу.

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