СМИ: суд оставил на свободе главу полиции Каталонии

МАДРИД, 16 октября. /ТАСС/. Суд решил не заключать под стражу главу полиции Каталонии (Моссос д'Эсквадра) Хосепа Луиса Траперо, который проходит по делу о возможном подстрекательстве к мятежу. Об этом сообщила в понедельник газета ABC.

Ранее на задержании без права выхода под залог настаивала прокуратура. Согласно принятому решению, глава Моссос д'Эсквадра должен сдать паспорт и являться в суд каждые 15 дней. Кроме того, Траперо запрещено покидать территорию Испании.

20 и 21 сентября гражданская гвардия проводила в Каталонии обыски в офисах ряда компаний и домах в связи с расследованием организации референдума о независимости. Были задержаны более десяти человек.

Тогда из-за этих событий в Барселоне прошли массовые акции протеста, ряд участников демонстраций попытались силой помешать сотрудникам правоохранительных органов выполнить свою работу. Моссос д'Эсквадра не смогли помочь своим коллегам из национальной полиции и гражданской гвардии.