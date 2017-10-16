СМИ: суд оставил на свободе главу полиции Каталонии

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МАДРИД, 16 октября. /ТАСС/. Суд решил не заключать под стражу главу полиции Каталонии (Моссос д'Эсквадра) Хосепа Луиса Траперо, который проходит по делу о возможном подстрекательстве к мятежу. Об этом сообщила в понедельник газета ABC.
Ранее на задержании без права выхода под залог настаивала прокуратура. Согласно принятому решению, глава Моссос д'Эсквадра должен сдать паспорт и являться в суд каждые 15 дней. Кроме того, Траперо запрещено покидать территорию Испании.
20 и 21 сентября гражданская гвардия проводила в Каталонии обыски в офисах ряда компаний и домах в связи с расследованием организации референдума о независимости. Были задержаны более десяти человек.
Тогда из-за этих событий в Барселоне прошли массовые акции протеста, ряд участников демонстраций попытались силой помешать сотрудникам правоохранительных органов выполнить свою работу. Моссос д'Эсквадра не смогли помочь своим коллегам из национальной полиции и гражданской гвардии.