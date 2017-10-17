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На выборах в Австрии побеждают консерваторы, социал-демократы поднялись на второе место

Международная панорама
17 октября, 1:02 UTC+3 ВЕНА ВЕНА 17, октября. /ТАСС

Таковы предварительные данные министерства внутренних дел с учетом голосов, отданных австрийцами по почте

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© AP Photo/Ronald Zak

ВЕНА, 17 октября. /ТАСС/. Консервативная Австрийская народная партия (АНП) во главе с ее председателем и министром иностранных дел Себастьяном Курцем набирает на досрочных выборах в Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) 31,5% голосов и лидирует. Социал- демократическая партия Австрии (СДПА) канцлера Кристиана Керна поднялась на второе место с 26,9% голосов.

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Таковы предварительные данные министерства внутренних дел с учетом голосов, отданных австрийцами заблаговременно по почте, но они не учитывают голоса австрийцев, голосовавших по открепительным удостоверениям в день выборов 15 октября. Их подсчет завершится в четверг, тогда же МВД представит окончательные итоги.

На третью строчку с показателем 26% голосов в настоящее время опустилась правая Австрийская партия свободы (АПС) с ее председателем Хайнцем-Кристианом Штрахе. Четвертыми идет "Новая Австрия" с 5,3% голосов, пятое место занимает движение "Список Петера Пильца" с показателем 4,4% голосов. Таким образом, в парламент Австрии нового созыва войдут пять политических партий.

Для парламентских выборов 15 октября избирательная комиссия выдала 889 тыс. бюллетеней для дистанционного голосования, что почти на 200 тыс. больше, чем на выборах президента Австрии 4 декабря 2016 года. Итоги выборов МВД утвердит 31 октября, а новый Национальный совет будет учрежден 9 ноября.

Уверенное первое место консервативной АНП определило политическую силу, которая станет крупнейшей парламентской фракцией, и ее лидер будет теперь наделен президентом полномочиям по ведению коалиционных переговоров и формированию кабинета министров. В этой связи пост будущего канцлера республики готовится занять председатель АНП и министр иностранных дел Себастьян Курц. Второй партией в правительстве может стать правая АПС. Причиной этому послужила майская ссора консерваторов и социал-демократов из-за проведения досрочных выборов в 2017 году вместо запланированных на осень 2018 года.

Досрочные парламентские выборы проходили в воскресенье в Австрии с участием 16 партий и политических движений. Каждая партия должная была набрать более 4% голосов, чтобы быть представленной в Национальном совете.

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