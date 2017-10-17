СМИ: в Турции после допроса освободили семью сотрудника дипмиссии США

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Суд Стамбула постановил освободить из-под стражи жену и дочь гражданина Турции, работающего в консульстве США, после допроса об их возможных связях с экстремистами. Об этом в понедельник сообщило Анатолийское агентство со ссылкой на источник в суде.
По его сведениям, обеих подозреваемых задержали в городе Амасья 9 октября и затем доставили в Стамбул. Им запрещено покидать страну, также они должны отмечаться в полиции раз в неделю.
Сотрудник дипмиссии также был допрошен прокуратурой после ареста на прошлой неделе другого работника генконсульства США в Стамбуле Метина Топуза по обвинению в нарушении конституции и попытке сместить правительство Турецкой Республики. Анкара полагает, что Топуз может быть связан с организацией ФЕТО живущего в США исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого республика обвиняет в организации попытки путча 15 июля 2016 года.
Посол США в Анкаре Джон Басс охарактеризовал инцидент с арестом сотрудника генконсульства как месть руководства страны и допустил, что судебные органы республики могут быть необъективны. После этого 8 октября США приостановили выдачу неиммиграционных виз во всех дипмиссиях на территории Турции.