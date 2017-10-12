Дипломатический конфликт проверит отношения США и Турции на прочность

В воскресенье, 9 сентября, власти Турции выдали ордер на задержание еще одного сотрудника генконсульства США. Подозреваемый, имя которого не называется, не покидает территорию генконсульства, чтобы не попасть в руки турецких правоохранителей. Его также подозревают в причастности к организации ФЕТО. Издание Hurriyet приводит его инициалы — Н. М. Дж. — и утверждает, что на него дал показания ранее арестованный Топуз.

Кроме того, турецкий суд заочно приговорил журналистку американского издания The Wall Street Journal Айлу Албайрак к двум годам и одному месяцу лишения свободы за пропаганду в интересах Рабочей партии Курдистана (РПК), которая ведет вооруженную борьбу с властями Турции и признана в этой стране террористической организацией.