Дипломатический конфликт проверит отношения США и Турции на прочность

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Выдача ордеров на арест сотрудников американской дипмиссии и взаимное прекращение оформления виз ознаменовали один из самых серьезных дипломатических скандалов между США и Турцией. ТАСС объясняет, как развивался конфликт и почему его рассматривают как угрозу стратегическому партнерству двух стран.
В среду, 4 октября, турецкие власти арестовали сотрудника генконсульства США в Стамбуле, гражданина Турции Метина Топуза. По данным следствия, Топуз связывался с известными полицейскими начальниками, военными, представителями судебной системы, аффилированными с ФЕТО ("Террористической организацией фетхуллахистов" исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена — прим. ТАСС), которую обвиняют в организации госпереворота в Турции. Среди них был и бывший прокурор генпрокуратуры Стамбула Зекерия Оз, который в 2013 году вел дело о крупномасштабной коррупции в правительстве, вследствие которого своих постов лишились четыре министра, а восемь видных функционеров правящей партии были вынуждены ее покинуть.
Посольство США в Анкаре заявило, что выдвинутые обвинения против арестованного сотрудника генконсульства необоснованны и подрывают давние партнерские отношения с Турцией. "Последние события заставили правительство США произвести переоценку приверженности правительства Турции к обеспечению безопасности объектов и персонала американской дипмиссии, — сообщили в дипведомстве. — Наше посольство и консульства приостановили работу по выдаче неиммиграционных виз, чтобы уменьшить число посетителей".
Турецкое правительство зеркально ответило на решение США приостановить выдачу неиммиграционных виз во всех дипмиссиях на территории Турции, распорядившись сделать то же самое в турецких консульских учреждениях на американской территории. Заявление, которое распространило посольство Анкары в Вашингтоне, точь-в-точь повторяло документ американцев. Это было сделано намеренно, по личному распоряжению Эрдогана.
В воскресенье, 9 сентября, власти Турции выдали ордер на задержание еще одного сотрудника генконсульства США. Подозреваемый, имя которого не называется, не покидает территорию генконсульства, чтобы не попасть в руки турецких правоохранителей. Его также подозревают в причастности к организации ФЕТО. Издание Hurriyet приводит его инициалы — Н. М. Дж. — и утверждает, что на него дал показания ранее арестованный Топуз.
Кроме того, турецкий суд заочно приговорил журналистку американского издания The Wall Street Journal Айлу Албайрак к двум годам и одному месяцу лишения свободы за пропаганду в интересах Рабочей партии Курдистана (РПК), которая ведет вооруженную борьбу с властями Турции и признана в этой стране террористической организацией.
На фоне арестов и приостановки выдачи виз курс турецкой лиры достиг минимума с 30 января 2017 года. В воскресенье, 8 октября, доллар подорожал более чем на 6%. К понедельнику лира отыграла падение и установилась на уровне 3,687 за $1 — это на 2% меньше, чем после закрытия торгов на предыдущей неделе. Между тем фондовый рынок Турции упал на 3,1%. Доходность локальных десятилетних облигаций Турции подскочила на 0,245 процентных пункта — до 11,05%, что является самым большим ростом с ноября прошлого года (доходность облигаций возрастает при снижении цен на них).
Дипломатический скандал бросает тень на "перезагрузку" отношений США и Турции, надежды на которую связывали с приходом к власти Дональда Трампа. Во время первой беседы с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом нынешний глава белого дома называл Анкару стратегическим партнером США и союзником по НАТО. Состоявшийся в мае визит Эрдогана в Вашингтон также был призван укрепить эти союзнические отношения.
Однако во вторник, 10 октября, премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что «стратегические партнеры не должны вести себя подробным образом» — наказывать обыкновенных людей, приостанавливая выдачу виз. Премьер также напомнил, что в США до сих пор находится Фетхуллах Гюлен, выдачи которого добивается Анкара. "Разве это укладывается в рамки отношений между союзниками?" — поинтересовался глава кабинета министров. При этом он подчеркнул, что Турция не намерена получать разрешение от США для задержания на территории республики каких-либо подозреваемых.
США, напротив, исходят из того, что отношения стратегического партнерства обязывают Турцию согласовывать подобные шаги с Вашингтоном. Американский посол в Турции Джон Басс назвал арест сотрудника дипмиссии "попыткой некоторых турецких официальных лиц подорвать давнее сотрудничество между Турцией и Соединенными Штатами".
"Госсекретарь (США Рекс Тиллерсон — прим. ТАСС) хотел бы видеть улучшение отношений с Турцией, как и с любой другой страной, — заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт. — Посмотрите на Россию, вот другая страна, с которой мы бы хотели наладить отношения. Но прямо сейчас это ставится под вопрос из-за тех действий, которые предприняла Турция".
По словам пресс-секретаря правящей Партии справедливости и развития Махира Унала, турецкая сторона также надеется на скорое решение визового кризиса с США. Вместе с тем он подчеркнул, что "самая большая доля ответственности падает на наше министерство иностранных дел". Унал не исключил, что эту тему могут обсудить и президенты двух стран — Тайип Эрдоган и Дональд Трамп.
По данным турецкого телеканала NTV, делегация Госдепартамента США посетит на следующей неделе Турцию для обсуждения сложившейся ситуации.