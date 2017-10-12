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Дипломатический конфликт проверит отношения США и Турции на прочность

Международная панорама
12 октября, 16:00 UTC+3

Анкара и Вашингтон переживают один из самых тяжелых кризисов за последние десятилетия. Как это отразится на их стратегическом партнерстве?

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Генконсульство США в Стамбуле

Генконсульство США в Стамбуле

© AP Photo/Neyran Elden

Выдача ордеров на арест сотрудников американской дипмиссии и взаимное прекращение оформления виз ознаменовали один из самых серьезных дипломатических скандалов между США и Турцией. ТАСС объясняет, как развивался конфликт и почему его рассматривают как угрозу стратегическому партнерству двух стран.

1
Турция арестовала сотрудника дипмиссии США

В среду, 4 октября, турецкие власти арестовали сотрудника генконсульства США в Стамбуле, гражданина Турции Метина Топуза. По данным следствия, Топуз связывался с известными полицейскими начальниками, военными, представителями судебной системы, аффилированными с ФЕТО ("Террористической организацией фетхуллахистов" исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена — прим. ТАСС), которую обвиняют в организации госпереворота в Турции. Среди них был и бывший прокурор генпрокуратуры Стамбула Зекерия Оз, который в 2013 году вел дело о крупномасштабной коррупции в правительстве, вследствие которого своих постов лишились четыре министра, а восемь видных функционеров правящей партии были вынуждены ее покинуть.

2
США приостановили выдачу виз туркам

Посольство США в Анкаре заявило, что выдвинутые обвинения против арестованного сотрудника генконсульства необоснованны и подрывают давние партнерские отношения с Турцией. "Последние события заставили правительство США произвести переоценку приверженности правительства Турции к обеспечению безопасности объектов и персонала американской дипмиссии, — сообщили в дипведомстве. — Наше посольство и консульства приостановили работу по выдаче неиммиграционных виз, чтобы уменьшить число посетителей".

3
Турция также прекратила выдачу виз американцам

Турецкое правительство зеркально ответило на решение США приостановить выдачу неиммиграционных виз во всех дипмиссиях на территории Турции, распорядившись сделать то же самое в турецких консульских учреждениях на американской территории. Заявление, которое распространило посольство Анкары в Вашингтоне, точь-в-точь повторяло документ американцев. Это было сделано намеренно, по личному распоряжению Эрдогана.

4
Выдача ордеров продолжилась

В воскресенье, 9 сентября, власти Турции выдали ордер на задержание еще одного сотрудника генконсульства США. Подозреваемый, имя которого не называется, не покидает территорию генконсульства, чтобы не попасть в руки турецких правоохранителей. Его также подозревают в причастности к организации ФЕТО. Издание Hurriyet приводит его инициалы — Н. М. Дж. — и утверждает, что на него дал показания ранее арестованный Топуз.

Кроме того, турецкий суд заочно приговорил журналистку американского издания The Wall Street Journal Айлу Албайрак к двум годам и одному месяцу лишения свободы за пропаганду в интересах Рабочей партии Курдистана (РПК), которая ведет вооруженную борьбу с властями Турции и признана в этой стране террористической организацией.

5
Конфликт ударил по турецкой экономике

На фоне арестов и приостановки выдачи виз курс турецкой лиры достиг минимума с 30 января 2017 года. В воскресенье, 8 октября, доллар подорожал более чем на 6%. К понедельнику лира отыграла падение и установилась на уровне 3,687 за $1 — это на 2% меньше, чем после закрытия торгов на предыдущей неделе. Между тем фондовый рынок Турции упал на 3,1%. Доходность локальных десятилетних облигаций Турции подскочила на 0,245 процентных пункта — до 11,05%, что является самым большим ростом с ноября прошлого года (доходность облигаций возрастает при снижении цен на них).

6
Ситуация угрожает стратегическому партнерству США и Турции

Дипломатический скандал бросает тень на "перезагрузку" отношений США и Турции, надежды на которую связывали с приходом к власти Дональда Трампа. Во время первой беседы с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом нынешний глава белого дома называл Анкару стратегическим партнером США и союзником по НАТО. Состоявшийся в мае визит Эрдогана в Вашингтон также был призван укрепить эти союзнические отношения.

Однако во вторник, 10 октября, премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что «стратегические партнеры не должны вести себя подробным образом» — наказывать обыкновенных людей, приостанавливая выдачу виз. Премьер также напомнил, что в США до сих пор находится Фетхуллах Гюлен, выдачи которого добивается Анкара. "Разве это укладывается в рамки отношений между союзниками?" — поинтересовался глава кабинета министров. При этом он подчеркнул, что Турция не намерена получать разрешение от США для задержания на территории республики каких-либо подозреваемых.

США, напротив, исходят из того, что отношения стратегического партнерства обязывают Турцию согласовывать подобные шаги с Вашингтоном. Американский посол в Турции Джон Басс назвал арест сотрудника дипмиссии "попыткой некоторых турецких официальных лиц подорвать давнее сотрудничество между Турцией и Соединенными Штатами".

7
Стороны надеются вернуть отношения в нормальное русло

"Госсекретарь (США Рекс Тиллерсон — прим. ТАСС) хотел бы видеть улучшение отношений с Турцией, как и с любой другой страной, — заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт. — Посмотрите на Россию, вот другая страна, с которой мы бы хотели наладить отношения. Но прямо сейчас это ставится под вопрос из-за тех действий, которые предприняла Турция".

По словам пресс-секретаря правящей Партии справедливости и развития Махира Унала, турецкая сторона также надеется на скорое решение визового кризиса с США. Вместе с тем он подчеркнул, что "самая большая доля ответственности падает на наше министерство иностранных дел". Унал не исключил, что эту тему могут обсудить и президенты двух стран — Тайип Эрдоган и Дональд Трамп.

По данным турецкого телеканала NTV, делегация Госдепартамента США посетит на следующей неделе Турцию для обсуждения сложившейся ситуации.

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Персоны
Трамп, Дональд Йылдырым, Бинали Эрдоган, Реджеп Тайип
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