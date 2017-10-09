Посол США: арест сотрудников дипмиссии подрывает отношения между Анкарой и Вашингтоном

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АНКАРА, 9 октября. /ТАСС/. Арест сотрудника генконсульства США в Стамбуле является "попыткой некоторых турецких официальных лиц подорвать давнее сотрудничество между Турцией и Соединенными Штатами". Такое мнение выразил в понедельник посол США в Турции Джон Басс.
"Этот арест вызывает много вопросов, складывается впечатление, что целью некоторых официальных лиц является подрыв давнего сотрудничества между Турцией и США. Если это действительно так, то эта ситуация подвергает опасности людей, которые работают в дипмиссии, или которые пришли с визитом", - подчеркнул он. Видеоролик с заявлением посла выложен в понедельник на странице посольства США в Анкаре в YouTube.
Посол также сказал, что "он не знает, является ли данный случай единичным, или им нужно ожидать новых арестов турецких граждан, работающих в консульствах".
По словам Басса, "рассмотрение этого вопроса будет зависеть от тех дискуссий, которые будут проводиться между правительствами США и Турции о причинах задержания их сотрудника".
Ранее в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган в ходе визита в Киев заявил, что Анкара сожалеет о решении Вашингтона приостановить выдачу неиммиграционных виз на территории республики. По его словам, он "сказал, что посольство Турции в Вашингтоне должно дать зеркальный ответ".
США приостановили выдачу неиммиграционных виз во всех дипмиссиях на территории Турции 8 октября. Такое решение было принято после того, как на прошлой неделе был арестован сотрудник генконсульства США в Стамбуле Метин Топуз по обвинению в "нарушении конституции" и "попытке сместить правительство Турецкой Республики". Кроме того, генпрокуратура в Стамбуле также выдала ордер на задержание еще одного турка, работающего в американской дипмиссии, для допроса были задержаны его жена и ребенок. Вечером 8 октября диппредставительство Турции в Вашингтоне также приостановило выдачу виз на территории США.