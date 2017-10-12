СМИ: делегация США посетит на следующей неделе Турцию для обсуждения визового кризиса

АНКАРА, 12 октября. /ТАСС/. Делегация Госдепартамента США посетит на следующей неделе Турцию для обсуждения визового кризиса между странами. Об этом сообщил в четверг турецкий телеканал NTV.

По его данным, американскую делегацию возглавит первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джонатан Коэн. Телеканал отмечает также, что Турция предложила США создать совместную комиссию для преодоления кризиса. Точная дата визита не уточняется.

Кризис в отношениях Турции и США возник из-за ареста на прошлой неделе сотрудника генконсульства США в Стамбуле Метина Топуза по обвинению в нарушении конституции и попытке сместить правительство Турецкой Республики. Анкара полагает, что Топуз может быть связан с организацией ФЕТО живущего в США исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого республика обвиняет в организации путча 15 июля 2016 года. Басс охарактеризовал инцидент с арестом сотрудника генконсульства как месть руководства страны и допустил, что судебные органы республики могут быть необъективны. После этого 8 октября США приостановили выдачу неиммиграционных виз во всех дипмиссиях на территории Турции, а Анкара ответила тем же, прекратив выдавать визы американским гражданам.