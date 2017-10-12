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Тиллерсон обсудил с главой МИД Турции задержание сотрудников посольства США в Анкаре

Международная панорама
12 октября, 4:46 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 12, октября. /ТАСС

В сообщении говорится, что госсекретарь США призвал турецкие власти предоставить доказательства вины задержанных

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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон

© Cliff Owen/AP Photo

ВАШИНГТОН, 12 октября. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в телефонном разговоре с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу выразил обеспокоенность задержанием граждан Турции и американцев в посольстве США в Анкаре и потребовал от турецкой стороны доказательств их вины. Заявление по итогам беседы глав внешнеполитических ведомств двух стран распространила в среду пресс-служба Госдепартамента.

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"Госсекретарь Тиллерсон выразил министру иностранных дел [Турции] глубокую обеспокоенность задержаниями турецких служащих нашей [американской] дипмиссии в Турции и нескольких американских граждан", - отмечается в документе. В нем также говорится, что Тиллерсон "подчеркнул важность соблюдения транспарентности в том, что касается обвинений, выдвинутых правительством Турции, и призвал власти предоставить доказательства" поступков, за которые этим людям предъявили обвинения.

Кризис в отношениях Турции и США возник, в частности, из-за ареста на прошлой неделе сотрудника генконсульства США в Стамбуле Метина Топуза по обвинению в нарушении конституции и попытке сместить правительство Турецкой Республики. Анкара полагает, что Топуз может быть связан с организацией ФЕТО и живущим в США исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого республика обвиняет в организации попытки путча 15 июля 2016 года. Посол США в Анкаре Джон Басс охарактеризовал инцидент с арестом сотрудника генконсульства как месть руководства страны и допустил, что судебные органы республики могут быть необъективны. После этого 8 октября США приостановили выдачу неиммиграционных виз во всех дипмиссиях на территории Турции, а Анкара ответила тем же, прекратив выдавать визы американским гражданам.

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Персоны
Тиллерсон, Рекс Гюлен, Фетхуллах
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