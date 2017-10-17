"Известия": руководство Иракского Курдистана планирует посетить Россию до конца года

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Руководство Иракского Курдистана планирует посетить страны - постоянные члены Совета Безопасности ООН, в том числе Россию, до конца текущего года. Об этом газете "Известия" сообщил официальный представитель автономии в России Мустафа Данара.

"В ближайшее время, самое позднее - до конца года, руководство Иракского Курдистана отправится с серией визитов в пять стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН. Посещение России и встреча с ее руководством станет одной из важнейших", - сказал он.

25 сентября на территории Курдского автономного района, имеющего статус широкой автономии в составе Ирака, прошел референдум о независимости, против которого категорически высказалось иракское правительство. Курдская Высшая независимая избирательная комиссия по референдуму и выборам объявила, что свыше 90% избирателей, участвовавших в плебисците, высказались за отделение от Ирака. Россия воздержалась от давления на курдские власти, исходя из того, что проблемы между курдскими и иракскими властями в Багдаде должны решаться путем конструктивных переговоров.