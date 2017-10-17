Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.10:
$ 57.09
€ 67.3
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Известия": руководство Иракского Курдистана планирует посетить Россию до конца года

Международная панорама
17 октября, 3:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

Руководство автономии в ближайшее время отправится с визитами в пять стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Руководство Иракского Курдистана планирует посетить страны - постоянные члены Совета Безопасности ООН, в том числе Россию, до конца текущего года. Об этом газете "Известия" сообщил официальный представитель автономии в России Мустафа Данара.

Смотрите также
Город Эрбиль в преддверии референдума о независимости Иракского Курдистана

Ненужный референдум: почему весь мир выступает против независимости Иракского Курдистана

"В ближайшее время, самое позднее - до конца года, руководство Иракского Курдистана отправится с серией визитов в пять стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН. Посещение России и встреча с ее руководством станет одной из важнейших", - сказал он.

25 сентября на территории Курдского автономного района, имеющего статус широкой автономии в составе Ирака, прошел референдум о независимости, против которого категорически высказалось иракское правительство. Курдская Высшая независимая избирательная комиссия по референдуму и выборам объявила, что свыше 90% избирателей, участвовавших в плебисците, высказались за отделение от Ирака. Россия воздержалась от давления на курдские власти, исходя из того, что проблемы между курдскими и иракскими властями в Багдаде должны решаться путем конструктивных переговоров.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ирак: кризис государственности Референдум в Иракском Курдистане
Страны
Ирак Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Дипломат КНДР: ядерная война на Корейском полуострове может начаться "в любой момент"
2
Прощание с Дмитрием Марьяновым пройдет в Доме кино
3
Биография актера Дмитрия Марьянова
4
"Известия": Минздрав подготовил положительный отзыв кабмина на запрет курения у подъездов
5
Ассанж назначил награду в €20 тыс. за информацию об убийстве журналистки на Мальте
6
Биография Дмитрия Пескова
7
Президент Эстонии заявила, что не считает РФ враждебным государством
Темы дня
Новости партнеров
Реклама