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Южная Корея собирается увеличить объемы экспорта систем вооружений

Международная панорама
17 октября, 8:26 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 17, октября. /ТАСС

По мнению лидера страны, это укрепит обороноспособность дружественных государств и тем самым внесет вклад в поддержание мира

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СЕУЛ, 17 октября. /ТАСС/. Республика Корея проведет реформу оборонной промышленности в целью расширения экспорта вооружений. Об этом заявил во вторник президент страны Мун Чжэ Ин, выступая на церемонии открытия Международной аэрокосмической и оборонной выставки (ADEX) в городе Инчхон.

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"Мы должны отойти от нынешней системы, ориентированной на разработку и продажу вооружений лишь для нужд южнокорейских военных", - подчеркнул лидер государства. "Необходимо выстроить систему, в которой мы будем совместно с дружественными странами планировать, разрабатывать и использовать продвинутые современные вооружения", - отметил Мун Чжэ Ин.

В качестве успешного примера он привел тот факт, что южнокорейские оборонщики самостоятельно создали тренировочный реактивный самолет T-50 и экспортировали его в разные страны на сумму более $2.3 млрд. Президент заявил, что правительство активизирует дипломатические усилия, направленные на увеличение продаж продукции оборонного комплекса. По мнению лидера страны, это "поможет укрепить обороноспособность дружественных государств и тем самым внесет вклад в поддержание мира".

Мун Чжэ Ин также отметил необходимость укреплять южнокорейский оборонный потенциал, развертывая новейшие системы вооружений, способные "защитить граждан от угроз, представляемых Северной Кореей". Кроме того, считает президент, повышение конкурентоспособности национальной оборонной промышленности "поможет создать новые рабочие места и превратить ее в один из новых двигателей экономического роста".

Международная аэрокосмическая и оборонная выставка проходит в Республике Корея раз в два года. В нынешнем году на ней широко представлено участие не только южнокорейской, но и американской стороны.

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