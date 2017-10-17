Reuters: президент Филиппин заявил об освобождении города Марави от боевиков

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Президент Филиппин Родриго Дутерте во вторник заявил об освобождении от боевиков города Марави (юг страны), где с мая силы безопасности вели бои с захватившими его террористами, связанными с группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Об этом сообщило агентство Reuters.

Правительственные войска Филиппин в середине мая развернули широкомасштабную антитеррористическую операцию в окрестностях города Марави. За это время погибли более 160 военнослужащих и полицейских, а также 47 мирных жителей, более 820 экстремистов были ликвидированы.

Cвои дома покинули сотни тысяч местных жителей. 16 октября филиппинские силы безопасности объявили об уничтожении в Марави главарей местного филиала ИГ Иснилона Хапилона и Омара Мауте.