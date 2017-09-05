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СМИ: Индонезия и Малайзия окажут помощь Филиппинам в борьбе с ИГ

Международная панорама
5 сентября, 4:26 UTC+3 СИНГАПУР СИНГАПУР 5, сентября. /ТАСС

Президент Филиппин Родриго Дутерте сообщил о готовности встретиться с лидерами двух стран для обсуждения деталей сотрудничества

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СИНГАПУР, 5 сентября. /ТАСС/. Президент Филиппин Родриго Дутерте не исключил возможности допуска в страну спецподразделений Индонезии и Малайзии для борьбы с экстремистами, поддерживающими группировку "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Как пишет во вторник газета The Star, филиппинский лидер сообщил о готовности встретиться в ближайшее время с президентом Индонезии Джоко Видодо и премьер-министром Малайзии Наджибом Разаком для обсуждения деталей сотрудничества.

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"Я открою границы для них [индонезийцев и малайзийцев], они получат доступ", - цитирует издание Дутерте. По его словам, на трехсторонней встрече планируется обсуждение совместной борьбы с террористами ИГ. Президент также отметил, что "уже есть договоренность о месте переговоров: это будет Джакарта или же штат Сабах на востоке Малайзии".

Правительственные войска Филиппин уже более 100 дней ведут ожесточенные бои в окрестностях расположенного на юге города Марави с боевиками группировки "Мауте", связанной с ИГ. За это время погибли более 130 военнослужащих и полицейских, а также около 45 мирных жителей, более 600 экстремистов были ликвидированы. В связи с антитеррористической операцией, которая, как недавно объявил Дутерте, вступила в финальную стадию, свои дома покинули сотни тысяч местных жителей.

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Персоны
Джоко Видодо Наджиб Разак Дутерте, Родриго
Темы
Борьба с "Исламским государством"
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Малайзия Индонезия Филиппины
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