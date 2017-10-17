МИД ДНР: Порошенко использовал законопроект о "реинтеграции" для успокоения радикалов

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко внес в парламент проект закона о "реинтеграции" Донбасса, чтобы успокоить радикальные политические силы. Об этом сегодня заявила ТАСС и. о. министра иностранных дел провозглашенной Донецкой народной республики Наталья Никонорова.

"Закон о "реинтеграции" никак не касается мирного урегулирования и напрямую противоречит минским соглашениям, - подчеркнула она. - На наш взгляд, этот законопроект, скорее всего, не будет принят. Он послужил ширмой, нужной, чтобы продлить закон об особом статусе и успокоить радикалов".

Верховная рада Украины 6 октября приняла закон, который продлевает еще на год действие так и не применявшегося на практике закона от 2014 года об особом статусе Донбасса. При этом указывалось, что законопроект разработан для обеспечения возможности размещения в Донбассе контингента сил ООН.

В тот же день украинские парламентарии в первом чтении рассмотрели внесенный Порошенко законопроект "о реинтеграции Донбасса", который предусматривает признание региона оккупированной территорией, создание объединенного оперативного штаба Вооруженных сил Украины для контроля над всеми силовиками и военно-гражданскими администрациями в зоне конфликта, а также дает президенту право задействовать вооруженные силы внутри страны без согласия парламента.