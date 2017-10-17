ЛНР: срыв "Минска" заморозит конфликт и сделает невозможной реинтеграцию Донбасса

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Срыв переговоров в Минске приведет к замораживанию конфликта в Донбассе и сделает практически невозможной реинтеграцию региона. Об этом во вторник ТАСС заявил представитель провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации на Украине Родион Мирошник.

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Он отметил, что уже больше года представители Киева в политподгруппе фактически саботируют работу, уклоняясь от принятия каких-либо решений. "Альтернативой конструктивным переговорам на минской площадке является, как минимум, замораживание конфликта с последующим ухудшением отношений сторон, полный отказ от любых возможностей реинтеграции в состав одного государства Украина", - предостерег Мирошник.

Представитель ЛНР отметил, что у провозглашенных республик Донбасса нет иллюзий относительно того, что "представители Киева, которые последний год откровенно игнорировали согласование любых вопросов политического пакета (минского процесса урегулирования - прим. ТАСС), вдруг перейдут к конструктивной деятельности на благо народа".

"Но это и должно стать заботой "нормандской четверки" (Германия, Франция, Россия и Украина - прим. ТАСС), которая, как она уже доказала, располагает необходимыми механизмами стимулирования Киева к конструктивной деятельности в рамках минских переговоров", - считает он.

Мирошник также призвал "представителей ОБСЕ, обеспечивающих ведение переговоров на минской площадке, применить все стандарты этой организации для обеспечения добросовестного ведения переговоров и досконального выполнения сторонами взятых на себя обязательств в рамках переговоров в Минске".

Истребление населения

Минские соглашения мешают Киеву подвергать истреблению не представляющее для него экономического и электорального интереса население Донбасса, заявил Мирошник. "Нынешнему политическому бомонду Киева крайне неудобны минские соглашения. Им совершенно не хочется не то что выполнять, а даже вспоминать об обязательствах, которые лежат на них по минским соглашениям", - сказал он. Представитель ЛНР уверен, что украинских руководителей и политиков "не интересуют люди, которые не представляют для них электорального интереса, потому что вряд ли многие из жителей ЛНР или ДНР [провозглашенной Донецкой народной республики] готовы будут голосовать за нынешнего президента и за нынешние партии и политиков, "благословивших" карательную операцию против жителей республик Донбасса". "Вводя экономическую блокаду, создавая очередные препоны для пересечения линии разграничения для людей, перекрывая водо- и энергоснабжение, они (представители украинских властей и ведущих политических сил - прим. ТАСС) задаются вопросами только судьбы оставшихся на нашей (неподконтрольной Киеву части Донбасса - прим. ТАСС) стороне заводов и сырьевых ресурсов, но судьба четырех миллионов человек их интересует крайне слабо. Хоть эти действия и имеют четкую квалификацию - истребление - они готовы на это идти", - уверен Мирошник. Роль Германии и Франции Он также заявил, что Германия и Франция используют свое влияние на украинские власти лишь в критических случаях, что позволяет Киеву постоянно игнорировать обязательства, взятые в рамках минского процесса. "Под давлением Европы и США [президент Украины Петр] Порошенко за три дня смог внести проект (продлевающий на год действие закона об особом статусе Донбасса - прим. ТАСС), изменить его, обеспечить эффективное голосование Рады и подписать принятый закон. Это говорит о том, что Запад в лице гарантов Германии и Франции имеет достаточное количество рычагов для стимулирования быстрых и эффективных действий Порошенко по выполнению минских соглашений, но используют их только в крайнем случае", - пояснил Мирошник. Представитель ЛНР отметил, что Париж и Берлин оказали давление на Украину только в тот момент, когда "ребром встал вопрос о дальнейшем существовании минских соглашений и их демонтажа по вине Киева". "Продление действия закона об особом статусе - это не движение, это лишь имитация движения. Это не шаг вперед, это всего лишь прыжок на месте, который дает возможность еще год вести переговоры в минском формате без каких-либо гарантий результата", - считает он. О реинтеграции Донбасса Киев разработал провокационный закон о реинтеграции Донбасса чтобы "назначить" Москву агрессором в несуществующей войне с Украиной, заявил Мирошник. "Инициируя рассмотрение и голосование за закон о реинтеграции, Киев занял позицию провокатора. Своим внутренним законом он стремится назначить Россию агрессором в несуществующей войне с Украиной", - считает Мирошник. При этом, по его словам, киевское руководство "стремится изменить суть минских соглашений, заменив стороны конфликта", которыми в пункте 2 комплекса мер названы вооруженные формирования Украины и вооруженные формирования провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. "Утвердив в роли конфликтующих сторон Украину и Россию, перевести конфликт из статуса немеждународного вооруженного конфликта в статус международного, изменить всю суть минских соглашений - это провокация", - подчеркнул представитель ЛНР. Он отметил, что Киев "в своем внутреннем законе ссылается на Женевские соглашения, но говоря об агрессии, войну не объявляет, дипломатические отношения не разрывает, от торговли с "агрессором" не отказывается, даже не разрывает Большой договор о дружбе и сотрудничестве между Украиной и РФ от 1997 года, так как ждет, когда это сделает сторона, которую он стремится назначить агрессором". Урегулирование конфликта в Донбассе невозможно без закрепления особого статуса региона в конституции страны, заявил Мирошник. "В отношении особого статуса республик Донбасса мы придерживаемся четкой и последовательной политики: это основа всех минских соглашений. Без детального согласования и законодательного закрепления всех деталей будущего статуса наших территорий движение к урегулированию будет крайне затруднено", - сказал он. Представитель ЛНР подчеркнул, что принятие Верховной радой закона, который продлевает еще на год действие так и не применявшегося на практике закона об особом статусе Донбасса, само по себе не может стать толчком к урегулированию. "К пролонгированному (Верховной радой - прим. ТАСС) закону об особом статусе должны быть согласованы и утверждены механизмы его имплементации в украинское законодательство, обсуждены и приняты механизмы амнистии и декриминализации участников событий на юго-востоке Украины. И обязательным условием урегулирования является закрепление особого статуса республик Донбасса в конституции Украины", - подчеркнул Мирошник. Отношение Киева к международным обязательствам По его словам, принятие Верховной радой в первом чтении закона о реинтеграции Донбасса продемонстрировало истинное отношение киевского руководства не только к минским соглашениям, но и к международным обязательствам страны. "Голосование за закон о реинтеграции достаточно четко показало истинное отношение киевского политикума к минским соглашениям и к минским переговорам. Они [представители украинских властей и политических партий] старались в едином порыве вымарать даже упоминание минских соглашений во всех формах из законодательных актов", - сказал Мирошник. Он пояснил, что "в таких действиях никакого юридического смысла просто нет", так как "Киев в полной мере несет ответственность за выполнение своих обязательств по международному договору, каковым является комплекс мер, положения которого зафиксированы резолюцией Совета Безопасности ООН номер 2202". "Не удивлюсь, если в ближайшем будущем Киев введет уголовную ответственность даже за упоминание минских соглашений или минских переговоров. Практики судить и сажать за упоминание неправильных, по мнению властей, понятий у Киева более чем достаточно", - напомнил представитель ЛНР.