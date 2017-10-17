СМИ: каталонские сепаратисты скопировали пропагандистское видео участников "евромайдана"

Òmnium Cultural

МАДРИД, 17 октября. /ТАСС/. Каталонская организация "Omnium Cultural", выступающая за выход автономии из состава Испании, распространила видео, в котором призывает международное сообщество повлиять на ситуацию в регионе. Запись под названием "Помогите Каталонии. Спасите Европу" появилась в социальных сетях.

На ней молодая девушка со слезами на глазах на английском языке рассказывает о своем взгляде на кризис в автономии. Она утверждает, что правительство Испании "отказывается от любого диалога", а полиция применяет чрезмерную силу. "Мы такие же европейские граждане, как и ты, и нуждаемся в твоей помощи", - говорит девушка, призывая поделиться этой информацией с друзьями и родными. Видео сопровождают кадры с демонстраций в Каталонии и действий стражей порядка.

Испанский телеканал "Antena 3" во вторник обратил внимание на сходство записи с той, что в 2014 году выпустили участники "евромайдана" в Киеве. На видео, которое называется I Am an Ukrainian, молодая девушка обращается на английском языке к зрителю, высказывая те же идеи.

"Мы вышли на улицы, потому что хотим освободиться от диктатуры", - утверждает она. По ее мнению, полиция применяет чрезмерную силу против собственного народа. Видео завершается точно таким же призывом рассказать о ситуации своим друзьям и близким.