В Киеве начались столкновения митингующих с полицией

КИЕВ, 17 октября. /ТАСС/. Столкновения между участниками митинга и сотрудниками правоохранительных органов проходят у здания Верховной рады, есть несколько пострадавших, в том числе полицейский.

Протестующие пытались принести во вторник по улице Грушевского к зданию Верховной рады палатки, чтобы там их установить, однако им воспрепятствовала полиция. Несколько митингующих также пытались повредить рамки металлоискателей, а также отобрать щиты у полиции.

"Участники акций разломали несколько секций ограждения и металлоискателей. Начались стычки. Один полицейский пострадал", - сообщили в МВД Украины. В результате столкновений, по оперативным данным, телесные повреждения получили три человека.

В настоящее время митингующие направляются к администрации президента Украины.