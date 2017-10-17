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В Киеве начались столкновения митингующих с полицией

Международная панорама
17 октября, 16:43 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 17, октября. /ТАСС

По предварительным данным, пострадали несколько человек, в том числе полицейский

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Митинг возле Верховной Рады в Киеве

Митинг возле Верховной Рады в Киеве

© EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO

КИЕВ, 17 октября. /ТАСС/. Столкновения между участниками митинга и сотрудниками правоохранительных органов проходят у здания Верховной рады, есть несколько пострадавших, в том числе полицейский.

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Протестующие пытались принести во вторник по улице Грушевского к зданию Верховной рады палатки, чтобы там их установить, однако им воспрепятствовала полиция. Несколько митингующих также пытались повредить рамки металлоискателей, а также отобрать щиты у полиции.

"Участники акций разломали несколько секций ограждения и металлоискателей. Начались стычки. Один полицейский пострадал", - сообщили в МВД Украины. В результате столкновений, по оперативным данным, телесные повреждения получили три человека.

В настоящее время митингующие направляются к администрации президента Украины.

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