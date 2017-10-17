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Митингующие заблокировали выходы из здания Рады, добиваясь выполнения своих требований

Международная панорама
17 октября, 15:13 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 17, октября. /ТАСС

Участники акции, инициированной "Движением новых сил" Михаила Саакашвили и еще десятью партиями, пытаются добиться лишения депутатов неприкосновенности и создания антикоррупционного суда

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КИЕВ, 17 октября. /ТАСС/. Митингующие заблокировали выходы из здания Верховной рады, добиваясь выполнения своих требований, выдвинутых во вторник во время митинга. Об этом сообщил корреспондент ТАСС с места события.

Участники акции, инициированной "Движением новых сил" Михаила Саакашвили и еще десятью партиями, перекрыли выходы из зданий парламентских комитетов на улицах Садовая и Шелковичная, которые находятся по другую сторону от улицы Грушевского, где, как и на площади Конституции рядом с Радой, проходит митинг.

Участники акции говорят, что таким образом они пытаются добиться выполнения своих требований - лишения депутатов неприкосновенности, голосования по открытым спискам партий и создания антикоррупционного суда.

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Тем временем часть протестующих переместилась к зданию кабинета министров и проводит пикет там. Представители ультраправой организации "Национальный корпус" выстроились вдоль улицы Грушевского, чтобы препятствовать депутатам покинуть главное здание парламента, где проходят пленарные заседания.

На трибуне, установленной на площади Конституции, после выступления лидеров политических партий слово берут представители регионов, молодежных организаций, ветераны силовой операции в Донбассе.

Акция проходит спокойно, тогда как советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк сообщил о возможной попытке штурма Рады с использованием взрывчатых пакетов.

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