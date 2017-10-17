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Верховная рада не может принять все требования протестующих

Международная панорама
17 октября, 11:26 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 17, октября. /ТАСС

Спикер украинского парламента Андрей Парубий отметил, что для рассмотрения двух из трех требований нет юридических оснований

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КИЕВ, 17 октября. /ТАСС/. Верховная рада не имеет юридической возможности рассмотреть все требования, которые выдвинули участники проходящей во вторник всеукраинской акции протеста. Об этом сообщил спикер Рады Андрей Парубий на заседании руководителей фракций парламента.

"Два из трех требований митингующих по политической реформе парламент не может рассмотреть, потому что для этого нет юридических оснований", - сказал он.

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В то же время, по словам спикера, в Раде есть два законопроекта о снятии неприкосновенности - один предложен депутатами, второй - президентом Петром Порошенко. Но "ни один из них не рассматривался профильным комитетом, это надо срочно исправить", - добавил он.

Кроме того, сообщил спикер, нет ни одного законопроекта по поводу антикоррупционного суда, который бы безоговорочно был одобрен Венецианской комиссией. "В Венецианскую комиссию отправлены два законопроекта, которые были в Верховной раде, чтобы получить экспертную оценку. Как только такой законопроект поступит в Раду, мы его рассмотрим", - сказал Парубий.

"Таким образом, по двум вопросам мы не можем принять решения", - сказал он, добавив, что требование митинга о проведении "выборов по открытым спискам" полностью поддерживает.

Внести изменения в украинское законодательство требуют на площади Конституции возле Рады более пяти тысяч сторонников "Движения новых сил" Михаила Саакашвили и еще десяти политических партий. Центр Киева усиленно охраняется сотрудниками силовых ведомств, которых здесь, по официальным данным, около 3,5 тысячи человек.

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Персоны
Парубий, Андрей Владимирович Саакашвили, Михаил Николаевич
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