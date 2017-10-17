Более 5 тыс. человек вышли на акцию протеста возле Верховной рады в Киеве

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КИЕВ, 17 октября. /ТАСС/. Более пяти тысяч сторонников "Движения новых сил " Михаила Саакашвили и еще десяти политических партий проводят митинг на площади Конституции возле Верховной рады с требованием безотлагательных изменений украинского законодательства.
"Наши первоочередные требования - лишение депутатов неприкосновенности, голосование по открытым спискам партий и создание антикоррупционного суда", - заявил открывая митинг один из лидеров партии "Батькивщина" Сергей Соболев, передает корреспондент ТАСС с места события.
Речь Соболева поддержали аплодисментами присутствующие на акции сторонники партий "Самопомощь", Гражданская позиция, "5.10", "Демократический альянс", "Движение новых сил", ультраправых "Свободы" и Национального корпуса.
В это время центр Киева усиленно охраняется сотрудниками силовых ведомств. Всего здесь несут службу около 3,5 тыс. бойцов, из них около тысячи - около Рады. По периметру площади Конституции дежурят машины скорой помощи, пожарные, кинологи, во дворах - автобусы с нацгвардейцами.
На этом фоне президент Украины Петр Порошенко внес в парламент с пометкой "неотложный" законопроект, предлагающий "изложить статью 80 Конституции Украины в новой редакции, которая отменяет положения, согласно которым народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность".