Сторонники Саакашвили обещают продолжить акцию возле Рады до выполнения требований

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КИЕВ, 17 октября. /ТАСС/. Сторонники Михаила Саакашвили обещают продолжить акцию протеста в центре украинской столицы до полного выполнения их требований. Об этом сообщил во вторник, выступая на площади Конституции у Верховной рады, замглавы движения Давид Сакварелидзе.
"Мы никуда не уйдем, пока наши условия не будут выполнены", - заявил он. Обращаясь к парламентариям он сказал: "Хватит врать, делайте что-то или, наконец, уходите", - сказал Сакварелидзе.
Собравшиеся также ожидают выступления руководителя партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили, который является одним из организаторов акции, однако пока на ней замечен не был.
Депутат от "Блока Петра Порошенко" Светлана Залищук, в свою очередь, заявила на митинге, что депутаты-антикоррупционеры намерены блокировать трибуну парламента. "Сегодня на пленарном заседании наши депутаты будут блокировать трибуну Рады, пока наши требования не будут услышаны", - подчеркнула она. Выступающие называли главным внутренним врагом Украины нынешнюю политическую элиту.
В митинге принимают участие более 5 тыс. сторонников партий "Батькивщина", "Самопомощь", "Гражданская позиция", "5.10", "Демократический альянс", "Движение новых сил", ультраправых "Свободы" и Национального корпуса. Центр Киева усиленно охраняется сотрудниками силовых ведомств. Серьезных нарушений правопорядка не зфиксировано.