Порошенко уверен, что участники акции протеста в Киеве солидарны с его действиями

КИЕВ, 17 октября. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность, что участники акции протеста в центре украинской столицы поддерживают его в вопросе отмены депутатской неприкосновенности и других политических реформах.

Ранее Порошенко по сути выполнил одно из ключевых требований протестующих - внес в Верховную раду законопроект, отменяющий депутатскую неприкосновенность. "Я рад что мои инициативы нашли такой отголосок у людей и организаторов акции", - заявил он на пресс-конференции во вторник, отметив при этом, что призывает снять неприкосновенность с депутатов уже несколько лет.

Однако депутат Сергей Лещенко обнаружил в законопроекте важную деталь - неприкосновенность снимается только со следующего созыва, что, по его мнению, гарантирует безопасность "клану [президента], который последние три года грабит Украину".

Во вторник в центре Киева митингуют более 5 тыс. сторонников партий "Батькивщина", "Самопомощь", "Гражданская позиция", "5.10", "Демократический альянс", "Рух новых сил", ультраправых "Свободы" и "Национального корпуса". Один из лидеров протеста Михаил Саакашивли, потребовал от Порошенко уйти в отставку, призвав своих сторонников продолжать акцию до тех пор, пока не будут выполнены их требования, связанные с отменой депутатской неприкосновенности, созданием антикоррупционного суда и изменением избирательного законодательства.