Пушков: Киев не сможет использовать миссию ООН для установления контроля над Донбассом

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Установление Киевом контроля над Донбассом не может быть задачей миссии ООН в регионе, попытки изобразить дело таким образом - это создание виртуальной реальности. Об этом заявил во вторник на круглом столе в ТАСС председатель комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Сенатор отметил, что сейчас "некоторые украинские политики пытаются представить дело так, что миссия ООН якобы поможет Киеву установить контроль над Донбассом и даже осуществить его "зачистку". "Хочу сразу разубедить тех, кто считает это реалистичным сценарием, - сказал он. - У миссии не может быть функции зачистки Донбасса, такой резолюции по определению не может быть принято в ООН".
"Это не войска НАТО в Косове, это совершенно другая история, - указал Пушков. - Те на Украине и в США, кто считает, что ооновская миссия будет там играть роль вооруженных сил НАТО, направленных на Украину, чтобы помочь в Киеву, глубоко заблуждаются".
По мнению сенатора, киевские политики в ситуации с миссией ООН вновь пытаются подменить обсуждение реальных вопросов некой виртуальной реальностью. "Опять мы имеем дело с виртуальной реальностью: не будем выполнять минские соглашения, отправим миссию, они сделают все за нас. Этот вариант тоже не просматривается, его не будет", - заключил Пушков.