Путин: РФ рассчитывает на деловое обсуждение своего предложения по миссии ООН в Донбассе

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что предложение Москвы по охранной миссии ООН на Украине должно быть конструктивно обсуждено в Совете Безопасности организации.

"Для придания дополнительно импульса процессу урегулирования [на Украине] Россия недавно выступила с инициативой учреждения миссии ООН по содействию охране наблюдателей ОБСЕ в Донбассе", - напомнил глава государства на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами.

"Рассчитываем на деловое, конструктивное обсуждение этого предложения в рамках Совета безопасности", - сказал Путин.