Китай поддерживает предложение РФ ввести миссию ООН на восток Украины

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ПЕКИН, 27 сентября. /ТАСС/. Китай поддерживает предложение России ввести миссию ООН в зону конфликта на востоке Украины. Так официальный представитель МИД КНР Лу Кан в среду на брифинге прокомментировал информацию о том, что Россия внесла соответствующую резолюцию на рассмотрение СБ ООН.
"Да, в настоящее время Совет Безопасности ООН обсуждает соответствующий проект резолюции, предложенный Россией. Китай поддерживает все предложения и решения, которые содействуют политическому урегулированию кризиса на Украине", - сказал дипломат.
Подготовленный Россией проект резолюции, предусматривающий размещение миссии ООН на Украине, находится на рассмотрении Совета Безопасности Организации. Как сообщил в воскресенье ТАСС постпред РФ при ООН Василий Небензя, делегации Украины и США после первого обсуждения текста заявили, что не готовы с ним работать. При этом украинская сторона, возможно, внесет в Совбез собственный проект резолюции, предусматривающий отправку миротворцев ООН в Донбасс.